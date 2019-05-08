دوخة الصيام ( متلازمة طاهروس)

ههههههههههههه اهلا بالاخ و الايتاذ الغالي جدا جدا جدا

و الله إلك وحشة خيي لا تطل الغياب عنا



انا تحكمني هته الظاهرة في اليوم الاول تحكمني الشقيقة يا محاينك نولي ما نقدرش نحل عيني

كي يأذن نولي نحوس على القهوة نشرب و نشم لو كان نقدر نعوم فيها ههههههههههههه

كي نشرب الهوة مع سجارة نحكم راسي ههههههههههههههه بعيد الشر

قهوة وحدها السجارة خاااطينا ههههههههههههه