دوخة الصيام ( متلازمة طاهروس)

فريد أبوفيصل
:: عضو شرفي ::
رمضان مبارك للجميع في اللمة جعل الله أيامه نورا ومثابة ومحبة وختامه مسكا وسرورا ومودة.
قالك:
شيخ كان قاعد مع أولادو يخي دخل عليهم عتروس وهوما يفطرو في رمضان..
الشيخ قال لوليدو لكبير الطاهر : نوض اربط العتروس !!
ناض الطاهر ومع هو نايض مزروب خبط راسو في اللومبة كسرها وأظلامت عليهم الحالة ...
حط الطاهر كراعو في السنيوة قلب عليهم المايدة تاع الفطور..
نَقَّز الطاهر جات كراعو لخرى في كرش الشيخ !!
عيّط الشيخ : يااااو اربطوا الطاهر وخلُّو العتروس.
هههه ياحفيظ على الطاهر واش داه ينوض.
صحيح ساعات الصيام و(حاشى فضيلة الصيام) يؤثر على العبد بشكل يصيبه بمتلازمة طاهروس ( طاهر + عتروس) اذا تحرك ارتطم واذا تحدث تلعثم واذا أفطر سلِم وأسلم.
قلت حاشى الصيام بحد ذاته لانو كاين مؤثرات طبيعية عادية كبذل الجهد والاجتهاد وتفاوت قدرة الأنفس والأجساد واحيانا مؤثرات أدنى سموا وحتى أدنى منفعة من جهد الصوم بحد ذاته كعادات منتظمة كالتدخين والقهوة والسهر الطويل والادمان على مراقبة شاشات الحواسيب والهواتف او غالبا النوم العمييييق الذي يجعلك بعد الاستيقاظ منه فاقدا للوعي وللوقت وللمكان تحاول جاهدا المحافظة على توازنك ومعرفة GPS عقلك أين أنت وماذا يجري من حولك.
نسميها غالبا دوخة الصيام وكل انسان يوعزها لسبب ما ولكلٍ حجمها ومدى أثرها عليه ما يجعله إما عرضة للتهكم والسخرية بسبب تصرفاته الكوميدية والبهلوانية او عرضة للانفعال منه والاحجام عنه وعدم مخالطته تماما بسبب تصرفاته الدرامية والاجرامية.
فما حجم هذه الدوخة عليك؟
أوبصريح العبارة هل أنتَ او أنتِ في رمضان = نربطوك ام نربطوا العتروس
تقبل الله صيامكم وصحا فطوركم .
قالك:
شيخ كان قاعد مع أولادو يخي دخل عليهم عتروس وهوما يفطرو في رمضان..
الشيخ قال لوليدو لكبير الطاهر : نوض اربط العتروس !!
ناض الطاهر ومع هو نايض مزروب خبط راسو في اللومبة كسرها وأظلامت عليهم الحالة ...
حط الطاهر كراعو في السنيوة قلب عليهم المايدة تاع الفطور..
نَقَّز الطاهر جات كراعو لخرى في كرش الشيخ !!
عيّط الشيخ : يااااو اربطوا الطاهر وخلُّو العتروس.
هههه ياحفيظ على الطاهر واش داه ينوض.
صحيح ساعات الصيام و(حاشى فضيلة الصيام) يؤثر على العبد بشكل يصيبه بمتلازمة طاهروس ( طاهر + عتروس) اذا تحرك ارتطم واذا تحدث تلعثم واذا أفطر سلِم وأسلم.
قلت حاشى الصيام بحد ذاته لانو كاين مؤثرات طبيعية عادية كبذل الجهد والاجتهاد وتفاوت قدرة الأنفس والأجساد واحيانا مؤثرات أدنى سموا وحتى أدنى منفعة من جهد الصوم بحد ذاته كعادات منتظمة كالتدخين والقهوة والسهر الطويل والادمان على مراقبة شاشات الحواسيب والهواتف او غالبا النوم العمييييق الذي يجعلك بعد الاستيقاظ منه فاقدا للوعي وللوقت وللمكان تحاول جاهدا المحافظة على توازنك ومعرفة GPS عقلك أين أنت وماذا يجري من حولك.
نسميها غالبا دوخة الصيام وكل انسان يوعزها لسبب ما ولكلٍ حجمها ومدى أثرها عليه ما يجعله إما عرضة للتهكم والسخرية بسبب تصرفاته الكوميدية والبهلوانية او عرضة للانفعال منه والاحجام عنه وعدم مخالطته تماما بسبب تصرفاته الدرامية والاجرامية.
فما حجم هذه الدوخة عليك؟
أوبصريح العبارة هل أنتَ او أنتِ في رمضان = نربطوك ام نربطوا العتروس
تقبل الله صيامكم وصحا فطوركم .
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