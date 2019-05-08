دوخة الصيام ( متلازمة طاهروس)

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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رمضان مبارك للجميع في اللمة جعل الله أيامه نورا ومثابة ومحبة وختامه مسكا وسرورا ومودة.

قالك:

شيخ كان قاعد مع أولادو يخي دخل عليهم عتروس وهوما يفطرو في رمضان..
الشيخ قال لوليدو لكبير الطاهر : نوض اربط العتروس !!
ناض الطاهر ومع هو نايض مزروب خبط راسو في اللومبة كسرها وأظلامت عليهم الحالة ...
حط الطاهر كراعو في السنيوة قلب عليهم المايدة تاع الفطور..
نَقَّز الطاهر جات كراعو لخرى في كرش الشيخ !!
عيّط الشيخ : يااااو اربطوا الطاهر وخلُّو العتروس.


هههه ياحفيظ على الطاهر واش داه ينوض.

صحيح ساعات الصيام و(حاشى فضيلة الصيام) يؤثر على العبد بشكل يصيبه بمتلازمة طاهروس🥴 ( طاهر + عتروس) اذا تحرك ارتطم واذا تحدث تلعثم واذا أفطر سلِم وأسلم.

قلت حاشى الصيام بحد ذاته لانو كاين مؤثرات طبيعية عادية كبذل الجهد والاجتهاد وتفاوت قدرة الأنفس والأجساد واحيانا مؤثرات أدنى سموا وحتى أدنى منفعة من جهد الصوم بحد ذاته كعادات منتظمة كالتدخين والقهوة والسهر الطويل والادمان على مراقبة شاشات الحواسيب والهواتف او غالبا النوم العمييييق الذي يجعلك بعد الاستيقاظ منه فاقدا للوعي وللوقت وللمكان تحاول جاهدا المحافظة على توازنك ومعرفة GPS عقلك أين أنت وماذا يجري من حولك.

نسميها غالبا دوخة الصيام وكل انسان يوعزها لسبب ما ولكلٍ حجمها ومدى أثرها عليه ما يجعله إما عرضة للتهكم والسخرية بسبب تصرفاته الكوميدية والبهلوانية او عرضة للانفعال منه والاحجام عنه وعدم مخالطته تماما بسبب تصرفاته الدرامية والاجرامية.

فما حجم هذه الدوخة عليك؟
أوبصريح العبارة هل أنتَ او أنتِ في رمضان = نربطوك ام نربطوا العتروس 🧐

تقبل الله صيامكم وصحا فطوركم .

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sami44

sami44

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مجتمع اللمة العام
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الله يعطيك الربح خويا فريد والله خليتني نضحك ونبكي
سيرتو تاع اربطو الطاهر وخلو العتروس
انا واش نقولك بالنسبة ليا الدوخة تجيني بعد الافطار كي نعمرها نولي عبد اخر
ندوخ ونولي نحوس على القهوة وسيرتو لاتاي والقلب لوز
وراني شاك يربطوني انا ويخلو العتروس يدور
صحا صيامك وربي يهنيك
 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: عضو شرفي ::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
6,078
النقاط
1,551
الجنس
ذكر
قال sami44:
الله يعطيك الربح خويا فريد والله خليتني نضحك ونبكي
سيرتو تاع اربطو الطاهر وخلو العتروس
انا واش نقولك بالنسبة ليا الدوخة تجيني بعد الافطار كي نعمرها نولي عبد اخر
ندوخ ونولي نحوس على القهوة وسيرتو لاتاي والقلب لوز
وراني شاك يربطوني انا ويخلو العتروس يدور
صحا صيامك وربي يهنيك
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اهلا بالعزيز سامي.
عن نفسي راني لاباس...راني لاباس...راني لاباس ...حتى يروحلي البث قبل الافطار ويتلعثم لساني ههه احيانا نسكت خير نحس روحي نهدر ومانيش سامع روحي هههه ..يتسما قول العتروس خير مني في تلك اللحظات ... بعد الافطار دوخة نظن الجميع يمر بها لكن الحمد لله بالمقارنة مع عباد.
بالصحة فطورك وربي يتقبل منا ومنكم.
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
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إنضم
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
ههههههههههههه اهلا بالاخ و الايتاذ الغالي جدا جدا جدا
و الله إلك وحشة خيي لا تطل الغياب عنا

انا تحكمني هته الظاهرة في اليوم الاول تحكمني الشقيقة يا محاينك نولي ما نقدرش نحل عيني
كي يأذن نولي نحوس على القهوة نشرب و نشم لو كان نقدر نعوم فيها ههههههههههههه
كي نشرب الهوة مع سجارة نحكم راسي ههههههههههههههه بعيد الشر
قهوة وحدها السجارة خاااطينا ههههههههههههه
 
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