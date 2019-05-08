ساحة الأسلحة في الجزائر

نورههان
:: عضو منتسِب ::
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هنا تتجمع كتائب العدو و تنطلق
ان العمران و البنايات في المدن و القرى هي من بناء اطارات في الجيش الفرنسي مخصصة لتحرك مرن لكتائب الجيش الفرنسي
هدا العمران حافض عليه سكانها الحاليين الى الأن بالتواطئ مع رئساء البلديات الدين تعاقبو على رئاسة البلدية
ان العمران و البنايات في المدن و القرى هي من تصمييم و تخطيط اطارات و مهندسيين في الجيش الفرنسي مخصصة لتحرك كتائب الجيش الفرنسي
ان العمران و البنايات في المدن و القرى هي من بناء اطارات في الجيش الفرنسي مخصصة لتحرك مرن لكتائب الجيش الفرنسي
هدا العمران حافض عليه سكانها الحاليين الى الأن بالتواطئ مع رئساء البلديات الدين تعاقبو على رئاسة البلدية
ان العمران و البنايات في المدن و القرى هي من تصمييم و تخطيط اطارات و مهندسيين في الجيش الفرنسي مخصصة لتحرك كتائب الجيش الفرنسي