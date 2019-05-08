ساحة الأسلحة في الجزائر

هنا تتجمع كتائب العدو و تنطلقان العمران و البنايات في المدن و القرى هي من بناء اطارات في الجيش الفرنسي مخصصة لتحرك مرن لكتائب الجيش الفرنسيهدا العمران حافض عليه سكانها الحاليين الى الأن بالتواطئ مع رئساء البلديات الدين تعاقبو على رئاسة البلديةان العمران و البنايات في المدن و القرى هي من تصمييم و تخطيط اطارات و مهندسيين في الجيش الفرنسي مخصصة لتحرك كتائب الجيش الفرنسي