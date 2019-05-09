طاجين الرخام من كوزينتنا ~•~

السلام عليكمالمقادير_قطع دجاج_بصلة_معدنوس_توابل :ملح وفلفل اسود ملح_بطاطااولا نحضرو لمرقا لبيضانضع في الكاسرونة شوية زبدة ونزيدلها البصلةونخليها تتقلى ومن بعد نزيدلها الدجاج والتوابل ونخليهم يتقلاو مليح ومن بعد نمرقها ونخليها طيب..وفي الوقت هذا قمت بتقطيع البطاطا وقليتها باه نديرها في لمرقا وكاين لي يديرو زيتون كل واحد وش يحب يديروبعد نقوم بسلق البيض ونرابي صدر دجاج ونقدرو نديروه بلحم (انا منحبش لحم نديرو بدجاج)مع القليل من التوابلوهنا بعد ماغلفت البيضة نقوم بقليهامنبعد نقسهم ونقوم بتقديمهم مع لاصوص لي درناها