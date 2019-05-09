طاجين الرخام من كوزينتنا ~•~

أشــواق 19
:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
- إنضم
- 28 مارس 2010
- المشاركات
- 8,941
- النقاط
- 1,556
- محل الإقامة
- Setif
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم
المقادير
_قطع دجاج
_بصلة
_معدنوس
_توابل :ملح وفلفل اسود ملح
_بطاطا
اولا نحضرو لمرقا لبيضا
نضع في الكاسرونة شوية زبدة ونزيدلها البصلة
ونخليها تتقلى ومن بعد نزيدلها الدجاج والتوابل ونخليهم يتقلاو مليح ومن بعد نمرقها ونخليها طيب..وفي الوقت هذا قمت بتقطيع البطاطا وقليتها باه نديرها في لمرقا وكاين لي يديرو زيتون كل واحد وش يحب يدير
وبعد نقوم بسلق البيض ونرابي صدر دجاج ونقدرو نديروه بلحم (انا منحبش لحم نديرو بدجاج )مع القليل من التوابل
وهنا بعد ماغلفت البيضة نقوم بقليها
منبعد نقسهم ونقوم بتقديمهم مع لاصوص لي درناها
المقادير
_قطع دجاج
_بصلة
_معدنوس
_توابل :ملح وفلفل اسود ملح
_بطاطا
اولا نحضرو لمرقا لبيضا
نضع في الكاسرونة شوية زبدة ونزيدلها البصلة
ونخليها تتقلى ومن بعد نزيدلها الدجاج والتوابل ونخليهم يتقلاو مليح ومن بعد نمرقها ونخليها طيب..وفي الوقت هذا قمت بتقطيع البطاطا وقليتها باه نديرها في لمرقا وكاين لي يديرو زيتون كل واحد وش يحب يدير
وبعد نقوم بسلق البيض ونرابي صدر دجاج ونقدرو نديروه بلحم (انا منحبش لحم نديرو بدجاج )مع القليل من التوابل
وهنا بعد ماغلفت البيضة نقوم بقليها
منبعد نقسهم ونقوم بتقديمهم مع لاصوص لي درناها