نَفَحاتْ مُبارَكَة..:

إ

إيمان~

:: عضو مُتميز ::
إنضم
15 ديسمبر 2014
المشاركات
522
النقاط
51
مَدَّتْ
مكارِمُكَ الضِّياءَ بِخافقي

و رَوَتْ شعائِرُكَ الظَّمى
بحوادقي

و حلَلْت يا خَيْر الشُّهورِ
مُبارَكًا

لتَزُفَّ رَحمَاتِ السَّما
لِلْخَلائِقِ

قَدْ أُثْقِلَتْ بالذَّنْبِ
كَفُّ موازنِي

واستعْضمَتْ نفسي
شِرارَ سوابِقِي

و تأجَّجَت في القْلبِ
رَهْبَةُ صادِقٍ

و العُمرُ مهما طالَ
بِضْعُ دقَائِقِ

يا أيُّها الشَّهْرُ الفَضيِلْ
لاَ تَنْقَضي

حتَى أَكُونَ بِتَوبَتِي
في العَتائْقِ



 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
14,559
النقاط
2,251
العمر
26
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أقلّ ما يُقال عنها رائعة
وأنتِ سيّدة الحرف
تتربّعين على عرش الأدب
وتختارين أعذب الكلمات
اشتقنا لبوح قلمكِ فلا تحرمين منه
ومباركٌ عليكِ الشّهر
وصح فطورك
تحياتي​
 
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