نَفَحاتْ مُبارَكَة..:

مَدَّتْ

مكارِمُكَ الضِّياءَ بِخافقي



و رَوَتْ شعائِرُكَ الظَّمى

بحوادقي



و حلَلْت يا خَيْر الشُّهورِ

مُبارَكًا



لتَزُفَّ رَحمَاتِ السَّما

لِلْخَلائِقِ



قَدْ أُثْقِلَتْ بالذَّنْبِ

كَفُّ موازنِي



واستعْضمَتْ نفسي

شِرارَ سوابِقِي



و تأجَّجَت في القْلبِ

رَهْبَةُ صادِقٍ



و العُمرُ مهما طالَ

بِضْعُ دقَائِقِ



يا أيُّها الشَّهْرُ الفَضيِلْ

لاَ تَنْقَضي



حتَى أَكُونَ بِتَوبَتِي

في العَتائْقِ







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