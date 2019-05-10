هي تسكن قلمي " و الميم باء"

هل تدرك معنى أن تترك شبابك عند الثامنة عشر وتسافر إلي عالم آخر وتظن أنك ستعود عند الخامسة والعشرين ولكنك ماعدتَ ولن تعود ... هذا العالم الذي يَجُبُ ما قبله ولن تعود إلي طبيعتك مرة أخرى ... بعد أن دخلته لن يعود فيك شيئا طبيعيا بعده ، في هذا العالم تنتقل من كتاب الي كتاب ومن معمل الي معمل ثم من مشفي إلي آخر،تحمل علي كتفك أغراض سفرك تجوب بها هنا وهناك،تأكل من هنا لقيمات وأخري من هناك ..تَبيتُ بين الأشباح تارةً وتارة أخرى بلا سرير،
عليك ألا تشتكي روتين هذا العالم ولا تعسف نظامه لأنه لن يقدر أحد حجم معاناتك الا من هو معك في هذا العالم،ثم عليك أن تبدوا هادئا مبتسما وتقول لنفسك : خُلقتَ بلسَما فلا تشتكي..
عليك ألا تشتكي روتين هذا العالم ولا تعسف نظامه لأنه لن يقدر أحد حجم معاناتك الا من هو معك في هذا العالم،ثم عليك أن تبدوا هادئا مبتسما وتقول لنفسك : خُلقتَ بلسَما فلا تشتكي..
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