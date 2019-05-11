~ بدون عنوان ! ~

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



منذ زمان ليس بالقريب وانا اراود هذا المكان لعل وعسى ان اجعل لي بيتا به انشر فيه ما يراودني ولكن شيء ما بداخلي كان يمنعني ..



ولكنني قررت اليوم ان ابني بيتي الصغير هنا ..



ابدأ اركانه بذكرى صديقي ورفيق دربي jongwa والذي اتمنى ان يكون بالف خير..



ثاني مرور فيه اقدم اليه واليكم هذا الشعر والذي يمر عليه اكثر من ثمان سنوات على كتابته .. اقرأه صباح مساء بدون كلل ولا ملل..



.شددت بصري الي البعيد المجهول فغاص وغرق وغاب في العوالم الخفية

.تخليت عن واقعي فانخطاف فنسيت معك حجب الزمان وحواجب المكان المخفية

.لفحتني الحسرة فحرك الشوق مشاعري فانت الروح وانبتت خواطر ند ييييييييية

.طال انتضاري وشوقي لك فاستبق دمعي واحرتق قلبي فتزعزعت جوارحي البرية

.اسمك صار على مسامعي حنيا وساعات الليل لبعدك عني كنت اقضيها باكيا

.فاي حديث عنك ذاك الذي يخترق حجب الماضي البعيد ويخلد مع الايام متراميا

.يترامى الي نفسي فيثير كوامن الحس ويزيني شوقا ويتمالكني الهوي ويكون للقلب شافيا

.ساهديك زمان عمري وروحي وحتى قلبي المشتاق لك ليس بكافيا

.فمع كل اشراقة شمس ومع كل زهرة تتفتح في الربيع وكل قمر ينير باهيا

مع كل دمعة تنزل من عيني وكل نبضي يدق في قلبي ساضل لك وافيا