~ بدون عنوان ! ~

طيور السلام

طيور السلام

:: عضو متألق ::
إنضم
30 نوفمبر 2009
المشاركات
4,471
النقاط
1,026
محل الإقامة
TcHaD
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

منذ زمان ليس بالقريب وانا اراود هذا المكان لعل وعسى ان اجعل لي بيتا به انشر فيه ما يراودني ولكن شيء ما بداخلي كان يمنعني ..

ولكنني قررت اليوم ان ابني بيتي الصغير هنا ..

ابدأ اركانه بذكرى صديقي ورفيق دربي jongwa والذي اتمنى ان يكون بالف خير..

ثاني مرور فيه اقدم اليه واليكم هذا الشعر والذي يمر عليه اكثر من ثمان سنوات على كتابته .. اقرأه صباح مساء بدون كلل ولا ملل..

.شددت بصري الي البعيد المجهول فغاص وغرق وغاب في العوالم الخفية
.تخليت عن واقعي فانخطاف فنسيت معك حجب الزمان وحواجب المكان المخفية
.لفحتني الحسرة فحرك الشوق مشاعري فانت الروح وانبتت خواطر ند ييييييييية
.طال انتضاري وشوقي لك فاستبق دمعي واحرتق قلبي فتزعزعت جوارحي البرية
.اسمك صار على مسامعي حنيا وساعات الليل لبعدك عني كنت اقضيها باكيا
.فاي حديث عنك ذاك الذي يخترق حجب الماضي البعيد ويخلد مع الايام متراميا
.يترامى الي نفسي فيثير كوامن الحس ويزيني شوقا ويتمالكني الهوي ويكون للقلب شافيا
.ساهديك زمان عمري وروحي وحتى قلبي المشتاق لك ليس بكافيا
.فمع كل اشراقة شمس ومع كل زهرة تتفتح في الربيع وكل قمر ينير باهيا
مع كل دمعة تنزل من عيني وكل نبضي يدق في قلبي ساضل لك وافيا
 
طيور السلام

طيور السلام

:: عضو متألق ::
إنضم
30 نوفمبر 2009
المشاركات
4,471
النقاط
1,026
محل الإقامة
TcHaD
الجنس
ذكر
مرور طيفها يشعرني بالراحة، بالسعادة والفرح .. ولكن الى متى؟ كم انتظر؟
لم يعد يهمني شيء.. لا احلام ولا اهداف .. كل ما يشغل ذلك البال هو انت
 
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