مجموعة اطباقي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتههذي مشاركتي بعد انقطاع طويل يارب تنال إعجابكمنتمنى نكون الاطباق عجبتكم سمحولي واجهت مشكلة في رفع الصور لهذا لم أتمكن من وضع تفاصيل كل كيفية لاني حديثة العودة للمة ماشاء الله كل شئ تغير عما كان عليه حسيت روحي جاهلة ههههه .ان شاء الله مانكونش أخطأت في الركن الخطأ ايضا .صحا فطوركم جميعا.لكم مني محبة خالصة لوجه الله دمتم والسلام