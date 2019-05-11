مجموعة اطباقي

خيرة جانت

خيرة جانت

:: عضو شرفي ::
إنضم
18 سبتمبر 2012
المشاركات
2,662
النقاط
111
محل الإقامة
جانت
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذي مشاركتي بعد انقطاع طويل يارب تنال إعجابكم
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نتمنى نكون الاطباق عجبتكم سمحولي واجهت مشكلة في رفع الصور لهذا لم أتمكن من وضع تفاصيل كل كيفية لاني حديثة العودة للمة ماشاء الله كل شئ تغير عما كان عليه حسيت روحي جاهلة ههههه .ان شاء الله مانكونش أخطأت في الركن الخطأ ايضا .
صحا فطوركم جميعا.
لكم مني محبة خالصة لوجه الله دمتم والسلام
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
صـحّ فطوركم (كوزينة جزائرية)
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
2,652
النقاط
1,311
محل الإقامة
من قلب الاحزان
الجنس
أنثى
السلام عليكم ....
شهيتيناا هههههههههه تسلم الايادى
ورمضان كريم


واش رايك اختى كون ننقل الموضوع لركن اخر كوزينة جزائرية
 
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