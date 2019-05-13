صورة لمصحفي واخرى منوعة

Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
إنضم
28 أوت 2011
المشاركات
6,102
النقاط
2,281
العمر
24
محل الإقامة
سعيدة
الجنس
أنثى


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

صح صيامكم لخاوة والخيات
تحية للجميع من القول للقول بلاما ننسو خط الوسط والدفاع و *لاطاك *
من هذ الموضوع نقول للغاليات تع اللمة كاين قاطو جديد بنين بزاف كيما لي بات اكسترا ههه عن قريب ان شاء الله نحطو

صور اليوم الجزء الاول خصيصا لمصحفي وسجادتي وكنت نويت اني ناخذ وحدة نوجدها للمسابقة لذلك اذا راهي موجودة المسابقة ديرولي اشارة

باقي الصور ستكتشفونها

على بركة الله

الصور ملتقطة بالكانون + الغرفة مظلمة - ليس كليا - + استعمال اضاءة + الكامرا كانت مانيال يعني حنا نتحكمو فالاعدادات


















خلف الكواليس اثناء التصويير

:geek:


المريجة منطقة تبعد عن ولاية بشار ب كلم
كان ذلك اليوم غائما والصور ملتقة بكامرا صغيرة سامسونغ











القنادسة
مضرب تصفية الفحم







.

يتبع ،،،
 
Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
إنضم
28 أوت 2011
المشاركات
6,102
النقاط
2,281
العمر
24
محل الإقامة
سعيدة
الجنس
أنثى
قصر موغل




باب احدى المنازل



المسجد







استعمال جذع النخلة لتصريف مياة الامطار في الاسطح







الحوش



داخل المنزل سلم يؤدي الى السطح




فراغات داخل الجدران لوضع بعض الاغراض










المكحلة



حجر التيمم









هدا باب لاحدى المنازل في قصر القنادسة






يتبع ،،،
 
Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
إنضم
28 أوت 2011
المشاركات
6,102
النقاط
2,281
العمر
24
محل الإقامة
سعيدة
الجنس
أنثى


صورة تناولها موضوع التصوير الاشهار
اخترت قارورة عطري



رشتة يا خويا يا خويا - يرحم باباك -









نظرته تذكرني بنظرة تلك العجوز التي رايناها في الحلقة السابقة اليس صحيح ؟








صـــــــــــح فطوركم
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
2,508
النقاط
666
الجنس
ذكر
روووووووووووووووووووعة روووووووووووووووووووووعة
يعطيك الف عافية راقت لى كثيرااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,209
النقاط
751
106629

هذا ابداع الله يعطيك الصحة سمية
الصور في القمة ويضهر انها صور محترف. ميش كي بحالي لازملي ستاج عندك
اما الصور في الرد الثاني يا ريت لو جعلتيها موضوع في منتدى السياحة مع الشرح تكون احسن
فكرتيني في اخر زيارة لي لبشار ولو اني لم اصل الى القنادسه
بورك فيك وجعل الله ما التقطت يمينك في ميزان حسناتك
تقديري لك
 
Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,690
النقاط
2,601
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
السلام عليكم



ماشاء الله تبارك الرحمان
ليس غريبا عنا تميزك الجميل
لكل صورة قصة! جميلة طبعا
وكم هو رائع مانقلت لنا من تراث
كما تعرفنا على اسلوب عيشهم البسيط
و المنظم
من بين الصور التي شدتني
هذه

DSC00893.JPG

ياريتك تشرحيلنا كيفاه إلتقطتي يعني المراحل

وهذه آجمل صورة شاهدتها في حياتي
ذكرتني بجدتي رحمها الله تمنيت لو كانت يدي بيد جدتي مثلك تماما
سآحتفظ بها
51975445_2386667754706214_2820624891525464064_n.jpg



بارك الله فيكي على الصور الجميلة
و ان شاء الله يوما ما نراه في معرض للصور
و صح فطور و سحورك 😉
 
آخر تعديل:
Golden Man

Golden Man

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
428
النقاط
541
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
مـــــــــــــــــــــــــــــــاشاء الله لا قوة إلا باللّه //مبدعة أنتِ أختي سمية والله ..........باركَ الله في يديك التي التقطت وتلتقط لنا دائماااا مثل هدا الإبداااااااااااع بمشيئة القادر سبحانه .

موفقة أختي...

تقبلي خالص تحياتي احترامي وتقديري اختي الفاااضلة .. ✔
 
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