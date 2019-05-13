صورة لمصحفي واخرى منوعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله



صح صيامكم لخاوة والخيات

تحية للجميع من القول للقول بلاما ننسو خط الوسط والدفاع و *لاطاك *

من هذ الموضوع نقول للغاليات تع اللمة كاين قاطو جديد بنين بزاف كيما لي بات اكسترا ههه عن قريب ان شاء الله نحطو



صور اليوم الجزء الاول خصيصا لمصحفي وسجادتي وكنت نويت اني ناخذ وحدة نوجدها للمسابقة لذلك اذا راهي موجودة المسابقة ديرولي اشارة



باقي الصور ستكتشفونها



على بركة الله



الصور ملتقطة بالكانون + الغرفة مظلمة - ليس كليا - + استعمال اضاءة + الكامرا كانت مانيال يعني حنا نتحكمو فالاعدادات

خلف الكواليس اثناء التصويير

المريجة منطقة تبعد عن ولاية بشار ب كلم

كان ذلك اليوم غائما والصور ملتقة بكامرا صغيرة سامسونغ



القنادسة

مضرب تصفية الفحم