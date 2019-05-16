العدد السادس من سلسلة( مخفي بين الايات)

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
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اليوم مع اللغز السادس من سلسلة مخفي بين الايات
ولو انه اليوم مخفي بين ثنايا السنة والحديث

اَمير مقاتل في ميادين الوغى باسل
شخصية شهيرة وتأثيرها في الكون ضاهر
سعى لكل المعارف ونهل من كل المناهل
صال وجال عديد الاقطار وبالحديث يناضر
اسمه مألوف وعدنا متداول
فيه جمع من احد الثقلين جمع لا واحد له


من يكون 🤔؟

ارجو ان يكون الحل مع التحليلل لنستفيد كلنا
ولكل من ساهم دعاء في ضهر الغيب


بالتوفيق للجميع
من اعداد @sami44
والاخت @Autumn leaves
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,298
النقاط
751
كوبي كولي و الدعوة عامة

@الامين محمد
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الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,567
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
اعتقد عرفت الحل لكن انتظر مرور الاخوة
عندي فكرة ليش ما تكونش الاجابة عبر الرسايل الخاصة ترسل الى الاخ ناصر @sami44
و بعد ساعة من الوقت او 40 دقيقة يعطينا الحل و يخبرنا بالفائزين
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,298
النقاط
751
هو الموضوع لما يكون مفتوح احسن لان الكل فايز والاهم من الفوز هو التحليل اخي محمد
وانت لا اضن عندك الحل راك تخلع برك
هذ اللغز درتو خصيصا من اجلك
اريد الحل والتحليل معا
وتربح دعاوي الخير
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,567
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
قال sami44:
هو الموضوع لما يكون مفتوح احسن لان الكل فايز والاهم من الفوز هو التحليل اخي محمد
وانت لا اضن عندك الحل راك تخلع برك
هذ اللغز درتو خصيصا من اجلك
اريد الحل والتحليل معا
وتربح دعاوي الخير
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هههههههههههههه مشكلتي راها الغبرة في الارشيف تاع مخي
احيانا يلزمني تفتيش كثير لأصل الى الملف المطلوب هههههههههههه
 
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