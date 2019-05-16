العدد السادس من سلسلة( مخفي بين الايات)

sami44
:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
اليوم مع اللغز السادس من سلسلة مخفي بين الايات
ولو انه اليوم مخفي بين ثنايا السنة والحديث
اَمير مقاتل في ميادين الوغى باسل
شخصية شهيرة وتأثيرها في الكون ضاهر
سعى لكل المعارف ونهل من كل المناهل
صال وجال عديد الاقطار وبالحديث يناضر
اسمه مألوف وعدنا متداول
فيه جمع من احد الثقلين جمع لا واحد له
من يكون ؟
ارجو ان يكون الحل مع التحليلل لنستفيد كلنا
ولكل من ساهم دعاء في ضهر الغيب
بالتوفيق للجميع
من اعداد @sami44
والاخت @Autumn leaves
والاخت @Autumn leaves