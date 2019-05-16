العدد السادس من سلسلة( مخفي بين الايات)

هو الموضوع لما يكون مفتوح احسن لان الكل فايز والاهم من الفوز هو التحليل اخي محمد

وانت لا اضن عندك الحل راك تخلع برك

هذ اللغز درتو خصيصا من اجلك

اريد الحل والتحليل معا

وتربح دعاوي الخير