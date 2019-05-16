مشكلة الفرد العربي المسلم

سعد606

سعد606

:: عضو منتسِب ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
54
النقاط
3
العمر
57
محل الإقامة
المقاطعة الادارية تقرت
الجنس
ذكر
مشكلة الفرد العربي المسلم:
مشكلة الفرد العربي المسلم انه لا زال في العمق يعيش حالة من الصراع الوجداني والتجاذب العاطفي يرتبط بالعلاقة بأبي لهب وحمزة ابن عبد المطلب...ومن زاوية اخرى بين مشاعره تجاه ابي جهل القرشي وبلال بن رباح الحبشي.
مخ الهدرة:من هنا يجب البدء لفهم وتفسير مشاعرنا تجاه بعضنا البعض ومشاعرنا تجاه الغرب.
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,574
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
ههههههههههههه
هته مشكلة عندك اما نحن فعارفين وين يتحط ابولهب و ين نحط سيدنا بلال رضي الله عنه
و وين رانا حنا

امر آخر تنطق اسماء الصحابة كأنهم اصدقاؤك لابد ان تذكرهم مع الكثير من الوقار و تترضى عنهم بعد كتابة اسمائهم
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top