مشكلة الفرد العربي المسلم

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مشكلة الفرد العربي المسلم انه لا زال في العمق يعيش حالة من الصراع الوجداني والتجاذب العاطفي يرتبط بالعلاقة بأبي لهب وحمزة ابن عبد المطلب...ومن زاوية اخرى بين مشاعره تجاه ابي جهل القرشي وبلال بن رباح الحبشي.

مخ الهدرة:من هنا يجب البدء لفهم وتفسير مشاعرنا تجاه بعضنا البعض ومشاعرنا تجاه الغرب