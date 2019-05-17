رقصا تصدع الصدر...وساحت الأفكار تسري قرابينا

على دين الوجود ذبحن...على سر البقاء

هوسا ترامين

إشاعة للاحقين...كيف الطريق

تزاحمت على الحناجر أشياء

دمع و رثاء

قصة للهاربين...كبرياء

يا عزاء

تلاشى الكلام

رفع السلام

يوم...في المنام تقهقر

تراجم الواقع فيه بالخيانة

كيف يا أناي مازال الجو مغيم

لا رعد يؤنسنا لا حياة...مطر تسرقنا

لا أشياء

نصف ياء

تكتب على الجدران صرختنا

لولا في العين كانت غصتنا...

تراتيل...

وقفٌ

ثم لا شيء يرحل... ​