أشياء...

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نورالدين م

:: عضو منتسِب ::
إنضم
16 ماي 2019
المشاركات
1
النقاط
2
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
رقصا تصدع الصدر...وساحت الأفكار تسري قرابينا
على دين الوجود ذبحن...على سر البقاء
هوسا ترامين
إشاعة للاحقين...كيف الطريق
تزاحمت على الحناجر أشياء
دمع و رثاء
قصة للهاربين...كبرياء
يا عزاء
تلاشى الكلام
رفع السلام
يوم...في المنام تقهقر
تراجم الواقع فيه بالخيانة
كيف يا أناي مازال الجو مغيم
لا رعد يؤنسنا لا حياة...مطر تسرقنا
لا أشياء
نصف ياء
تكتب على الجدران صرختنا
لولا في العين كانت غصتنا...
تراتيل...
وقفٌ
ثم لا شيء يرحل...
 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: عضو شرفي ::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
6,143
النقاط
1,551
الجنس
ذكر
السلام عليكم.
جميل نصك يا أخ نورالدين أتمنى ان تبقى معنا نتعرف عليك أكثر من خلال ما يخطه قلمك براعة وابداع.
مرحبا بك أهلا وسهلا.
 
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