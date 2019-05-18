الزوجات والمواقع الاجتماعية

الروسي

الروسي

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 ماي 2019
المشاركات
9
النقاط
2
العمر
26
محل الإقامة
Djelfa
الجنس
ذكر
السلام عليكم
المواقع الاجتماعية والتواصل اصبحت خطرا على نساء الرجال
فقد اصبحن يحللن لأنفسهن التعارف مع الرجال في المنتديات وشبكات التواصل
بحجة الأخوة ....
وهذا شرعا لا يجوز
فمالذي يدفعهن لذلك
وانت كرجل هل تحب لزوجتك ان تتعارف مع غيرك في هذه المواقع ؟؟
اننا بعيدون كل البعد عن النخوة
اتمنى نقاش راقي ممزوج بالنصائح​
 
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