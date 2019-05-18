الزوجات والمواقع الاجتماعية

السلام عليكم

المواقع الاجتماعية والتواصل اصبحت خطرا على نساء الرجال

فقد اصبحن يحللن لأنفسهن التعارف مع الرجال في المنتديات وشبكات التواصل

بحجة الأخوة ....

وهذا شرعا لا يجوز

فمالذي يدفعهن لذلك

وانت كرجل هل تحب لزوجتك ان تتعارف مع غيرك في هذه المواقع ؟؟

اننا بعيدون كل البعد عن النخوة

اتمنى نقاش راقي ممزوج بالنصائح​