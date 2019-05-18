هل هي بداية النهاية

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,341
النقاط
751
السلام عليك ورحمة الله
تشهد الساحة الوطنية هذه الايام احداثا لم يسبق لها مثيل في تاريخ الجزائر الماضي القريب والبعيد

محاكمات استعراضية واستجوابات بالجملة
شخصيات ثقيلة ولها وزن في الساحة
اغلبها شخصيات سياسية وعسكرية من الوزن الثقيل
قبل سنوات قليلة ماكان يجرؤ اي شخص على ذكرها بالاسم خوفا من التبعات
اويحي . طرطاق . توفيق . وغيرهم
هل صدق استشراف صاحب هذا التصميم
106964

هل هذا ذر للرماد في العيون ام انه بداية نهاية العصبة الفاسدة
هل يمكن الوثوق بالحاكم والقاضي وهو من نفس طينة المحكومين
هل نعتبر هذه احدى شطحات النضام لتمرير خطة ما

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