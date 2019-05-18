هل هي بداية النهاية

السلام عليك ورحمة الله

تشهد الساحة الوطنية هذه الايام احداثا لم يسبق لها مثيل في تاريخ الجزائر الماضي القريب والبعيد



محاكمات استعراضية واستجوابات بالجملة

شخصيات ثقيلة ولها وزن في الساحة

اغلبها شخصيات سياسية وعسكرية من الوزن الثقيل

قبل سنوات قليلة ماكان يجرؤ اي شخص على ذكرها بالاسم خوفا من التبعات

اويحي . طرطاق . توفيق . وغيرهم

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