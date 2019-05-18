هل هي بداية النهاية

sami44
:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
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طاقم المشرفين
السلام عليك ورحمة الله
تشهد الساحة الوطنية هذه الايام احداثا لم يسبق لها مثيل في تاريخ الجزائر الماضي القريب والبعيد
محاكمات استعراضية واستجوابات بالجملة
شخصيات ثقيلة ولها وزن في الساحة
اغلبها شخصيات سياسية وعسكرية من الوزن الثقيل
قبل سنوات قليلة ماكان يجرؤ اي شخص على ذكرها بالاسم خوفا من التبعات
اويحي . طرطاق . توفيق . وغيرهم
هل صدق استشراف صاحب هذا التصميم
هل هذا ذر للرماد في العيون ام انه بداية نهاية العصبة الفاسدة
هل يمكن الوثوق بالحاكم والقاضي وهو من نفس طينة المحكومين
هل نعتبر هذه احدى شطحات النضام لتمرير خطة ما
اليكم الخط
تشهد الساحة الوطنية هذه الايام احداثا لم يسبق لها مثيل في تاريخ الجزائر الماضي القريب والبعيد
محاكمات استعراضية واستجوابات بالجملة
شخصيات ثقيلة ولها وزن في الساحة
اغلبها شخصيات سياسية وعسكرية من الوزن الثقيل
قبل سنوات قليلة ماكان يجرؤ اي شخص على ذكرها بالاسم خوفا من التبعات
اويحي . طرطاق . توفيق . وغيرهم
هل صدق استشراف صاحب هذا التصميم
هل هذا ذر للرماد في العيون ام انه بداية نهاية العصبة الفاسدة
هل يمكن الوثوق بالحاكم والقاضي وهو من نفس طينة المحكومين
هل نعتبر هذه احدى شطحات النضام لتمرير خطة ما
اليكم الخط
#sami44