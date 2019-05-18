ليل دامس

الروسي

الروسي

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 ماي 2019
المشاركات
17
النقاط
3
العمر
26
محل الإقامة
Djelfa
الجنس
ذكر
في ظلامات الليل ... وفي اسوداد لحظاته.. يحس الإنسان بالضعف ..وكأن ظلم أيامه لا يكفيه ...ولكن في نفس اللحظة التي يشعر بها بالضعف ...
يشعر بالقوة والجبروت. ..فهو يعيش على طبيعته من دون أن يراه أحد ...من دون أن يجرحه أحد ...من دون أن يشعر بشيء ...لربما هذا ما يدفع معظمنا لعشق الليل الدامس بظلامه الجميل ...!
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,356
النقاط
751
اصبت اخي
من يعشق الهدوء يهوى صمت الليل
من يعشق الوحدة يهوى صمت الليل
من يعشق الصفاء يهوى صمت الليل
من يعشق السكون يهوى صمت الليل

بورك فيك وفي قلمك اخي
لا تحرمنا من تواجدك ونزف قلمك
تقديري لك
 
الروسي

الروسي

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 ماي 2019
المشاركات
17
النقاط
3
العمر
26
محل الإقامة
Djelfa
الجنس
ذكر
قال sami44:
اصبت اخي
من يعشق الهدوء يهوى صمت الليل
من يعشق الوحدة يهوى صمت الليل
من يعشق الصفاء يهوى صمت الليل
من يعشق السكون يهوى صمت الليل

بورك فيك وفي قلمك اخي
لا تحرمنا من تواجدك ونزف قلمك
تقديري لك
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انرت طرحي اخي الكريم
يبدو اننا نتشابه في حب ظلام الليل
وكيف لا وهو متنفسنا
شكرا على المرور اخي تقبل تحياتي​
 
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