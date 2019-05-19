تصريح مفاجئ من الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندى عن الفاروق عمر

ناصر dz

ناصر dz

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14 جانفي 2015
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تساءلت الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندى، عن سر ضعف بعض العرب فى هذه الآونة الأخيرة أمام القوى العظمى، على الرغم من أنهم يملكون ما كان لا يملكه القادة الإسلاميون الأوائل وعلى رأسهم سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه، الذين تصدروا الأمم آنذاك بالعدل والقوة والإنصاف فى الحقوق.


وقالت الأفندى فى تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر": "ما الذي كان يملكه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.. ليهزم الفرس والروم وهو ينام تحت شجرة".





وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعى مع التغريدة، فعلق أحمد سمير: "هزم الفرس والروم ببساطة لأنه لم يكن يملك شيئًا ماديًا بل ملك إيماناً وعقيدة صادقين".


وأضاف حساب باسم عبد الله محمد "عمر والصحابة رضي الله عنهم فهموا خلاصة الإسلام من صرف العبودية لله وليس للبشر، هذا المفهوم رسخوه في ذواتهم ومملكتهم ابتداء بالتالي لم يقبلوا بممالك الظلم من حولهم وهذا أصلا الدافع للفتوحات ونذكر قول أحد الصحابة: جئنا لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد"


وتابع وائل مؤمن: "حكمت فعدلت فامنت فنمت ياعمر..هذه شهادة أعدائه".
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
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27 جويلية 2013
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الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
من هي هذه المخلوقة الغريبة ؟؟
اننا متخلفون فكريا قبل اي شيء ومن اراد العزة بغير الله اذله الله
بارك الله في من ردوا عليها وجزاهم كل خير
نسال الله الهداية والثبات لنا ولكل امة محمد صلى الله علييه وسلم
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاها ونساله العفو والعافية دائما اللهم امين يارب
ارجو تقبل مروري
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
2,599
النقاط
666
الجنس
ذكر
قال ماغيكاي تشان:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
من هي هذه المخلوقة الغريبة ؟؟
اننا متخلفون فكريا قبل اي شيء ومن اراد العزة بغير الله اذله الله
بارك الله في من ردوا عليها وجزاهم كل خير
نسال الله الهداية والثبات لنا ولكل امة محمد صلى الله علييه وسلم
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاها ونساله العفو والعافية دائما اللهم امين يارب
ارجو تقبل مروري
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم
إضغط للتوسيع...
شكراااا لمرورك العطراختى الفاضلة
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
ركن خيمة رمضانية (يـوميات صائم)
ركن المسابقات الرمضانية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
11,170
النقاط
1,656
الجنس
أنثى
قال ناصر dz:
شكراااا لمرورك العطراختى الفاضلة
إضغط للتوسيع...
لا شكر على واجب باذن الله وكل الشكر لك ولكلامك الطيب
الله يعطر ايامك ويملا اوقاتك بالفرح والسرور اللهم امين يارب
فضلكم الله
بارك الله فيك وجزاك كل خير للكلام الطيب وجعل كل حرف في ميزان حسناتك
اللهم امين يارب
 
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