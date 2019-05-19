4 أمراض يسببها الجلوس لفترات طويلة

ناصر dz

ناصر dz

:: عضو فعّال ::
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14 جانفي 2015
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ذكر
أثبتت دراسة بحثية أمريكية، أن من يقضون وقتًا طويلًا جالسين
لديهم مستويات أعلى من الدهون الحشوية في منطقة البطن والأرداف،
فضلًا عن العديد من المؤثرات الصحية السلبية الأخرى.


وأكثر الفئات التى تعانى من آلام الظهر بسبب الجلوس لفترات طويلة، أولئك الذين يمتهنون القيادة، والذين يجلسون أكثر من 6 ساعات يوميًا.


فيحتاج هؤلاء لممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميًا.


وارتبط الجلوس لفترات طويلة بأمراض أخرى
كالسرطان
والسمنة
والسكرى
والاكتئاب،
والدراسة الأمريكية أثبتت أن الوقوف يقلل المخاطر الصحية إلى جانب ممارسة تمارين رياضية من 20 إلى 40 دقيقة يوميًا تقلل وبشكل كبير من المخاطر الصحية لدى الجالسين طويلاً.


وأكدت الدراسة أنها استغرقت 9 أعوام وأجريت على 150 ألف شخص.
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
ركن خيمة رمضانية (يـوميات صائم)
ركن المسابقات الرمضانية
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إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
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1,656
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا ديما جالسة تقريب هههههههههه
لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا ..
بارك الله فيك للنقل الطيب
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
2,599
النقاط
666
الجنس
ذكر
قال ماغيكاي تشان:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا ديما جالسة تقريب هههههههههه
لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا ..
بارك الله فيك للنقل الطيب
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم
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الا فضل قللى من فترات الجلوس منشان المحافظة ع الصحة شكراا لمرورك
 
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