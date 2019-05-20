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المصلي الذي ضرب الإمام للشيخ عمر عبد الكافي
كاتب الموضوع
ناصر dz
تاريخ النشر
اليوم على 18:46
ناصر dz
:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
2,626
النقاط
666
الجنس
ذكر
اليوم على 18:46
#1
خديجة ph
:: عضو مُتميز ::
إنضم
14 أفريل 2015
المشاركات
559
النقاط
51
العمر
34
محل الإقامة
قسنطينة الجزائر
الجنس
أنثى
اليوم على 19:16
#2
ما أكثرهم االعلامة الفهامة بسورة الاخلاص هههههه
ناصر dz
:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
2,626
النقاط
666
الجنس
ذكر
منذ 15 دقيقة
#3
قال خديجة ph:
ما أكثرهم االعلامة الفهامة بسورة الاخلاص هههههه
إضغط للتوسيع...
ا
قال خديجة ph:
ما أكثرهم االعلامة الفهامة بسورة الاخلاص هههههه
إضغط للتوسيع...
الكل صار علامة بسورة الا خلاص ههههههه بس فى الا عراف الكل سكت ههههههههههه
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