قلعة الحب 01 :

لم يبق الكثير ليعانق صوت الاذان اسماعنا، وقلوبنا المتعطشة للرّحمة والغفران. الله اكبر...صوت نترقبه بلهفة، فنجتمع بسرعة حول حبّات التمر رمز البركة، واكواب الحليب رمز الطهر والنقاء. هي لحظات نعيش فيها فرحة الافطار، ندعو الله الغفار ان يتقبل منا، وان يديم جمعنا وتآفلنا...و في الموقف ذاته علينا ان نمسك بلحظة الايمان هذه، ونوجه الكفّة نحو العلاقة بيننا. فنتجاوز خلافاتنا ونزرع بذور الحب في قلوبنا، ونشيّد مع كل ضحكة، وكل طُرفة قلعة منيعة عنوانها: الله يدوم العشرة الطيبة بيننا .

مخ الهدرة:

خليو فرحتكم بالافطار ..تقابلها فرحة اكبر وانتم تتبادلون مشاعر الحب حول مائدة رمضان...والله يدوم هناكم .