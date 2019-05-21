السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحا فطوركم​

متوفر مبلغمقابل Baridi Mob / CCPسعر البيعدجالعمولةيتحملها المشتريالمبلغ يباع كاملوسائل الدفعالمصدر صديقبعد الحجز انتظر التاكيد مني تم اكد الحجز لكي ارسل المعلومات مع المشرفينمدة الحجز 12 ساعة تم يلغىالوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع :اسم المنتدى + اسم العضوية + المبلغ