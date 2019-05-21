هاهي تمر 15 يوم من رمضان كيف حالك ؟

السلام عليكم



صبا ح الخيرات وزقزقة العصا فير



تقبل الله صيامكم وقيامكم



هاهي تمر 15 يوم من هذا شهر الكريم



كيف مرت عليك خفيفه ام ثقيله



وهل استغليتها في طاعه والاحسان وقرائة القران



ام في نوم وتلفاز والفيسبوك وسهرااات ؟



متبقي 15 يوم وبها ليلة القدر خير من الف شهر



هيا نبادر ونستغل الا يام المتبقيه ب الا حسان ومضاعفة طاعه



و صحا فطور كم



والسلام عليكم ورحمة الله



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