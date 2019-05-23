لا تنسى المفتاح

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,675
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
بسم الله
السلام عليكم احبتي في اللمة العزيزة
في أعلى العمارة ذات الستين طابقا
توجد غرفة فريدة قمت بكرائها
و يوم استلمت المفتاح من مالكها أخبرني انه بعد منتصف الليل
سيغلق المصعد
سرت على هذا المنهج فترة و لكن للنسيان من امري مكان

فتجاوزت الوقت المحدد
و من سوء الحظ كان عندي ضيف

وقفنا امام العمارة نفكر في الحل لتجاوز كل هته المسافة من الدرج
لم نجد حلا لأمرنا إلا أننا يجب ان نخوض التحدي و نمشيها درجا درجا طابقا طابقا

و قررنا ان نعمل ذالك بخطة حتى لا نحس بالتعب او الملل

فقررنا ان نقضي العشرين طابقا الأول ضحكا و مزاحا و نكاتا

و العشرين الثانية نتحدث عن مشاريعنا و احلامنا التي تحققت و التي لم تتحقق

و العشرين الثالثة نتحدث عن الصحة و الجسد

فعلا هذا الذي كان
و مضينا

فكانت العشرين الأولى اسهل كشرب الماء البارد
أما الثانية في آخرها احسسنا ببعض الوجع
أما الثالثة فكانت كلها آهات و أوجاع و ركب ترتجف و عرق يتصبب و محطات لأخذ قسط من الراحة
بعد جهد جهيد و تعب مضني

وصلنا سطح العمارة
و لم يتبقى لنا إلا فتح الباب لكن كانت الصدمة
نسيت مفتاح الغرفة في السيارة

بعد كل هذا التعب و الارهاق

تخيل هذا الوضع اخي و اختي
و قس عليه عمرك بعد الستين سنة تجد نفسك بلا
مفتاح لدخول الجنة
فكر في الامر
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الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,675
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
لا تنسوا المفتاح

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عاشقة الأحلام

عاشقة الأحلام

:: عضو مُشارك ::
إنضم
17 أفريل 2014
المشاركات
170
النقاط
13
العمر
19
محل الإقامة
سطيف
الجنس
أنثى
مشكور اخي على القصة و النصيحة
بارك الله فيك و جزاء كل الخير ان شاء الله
 
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