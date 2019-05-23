لا تنسى المفتاح

السلام عليكم احبتي في اللمة العزيزة

في أعلى العمارة ذات الستين طابقا

توجد غرفة فريدة قمت بكرائها

و يوم استلمت المفتاح من مالكها أخبرني انه بعد منتصف الليل

سيغلق المصعد

سرت على هذا المنهج فترة و لكن للنسيان من امري مكان

فتجاوزت الوقت المحدد

و من سوء الحظ كان عندي ضيف

وقفنا امام العمارة نفكر في الحل لتجاوز كل هته المسافة من الدرج

لم نجد حلا لأمرنا إلا أننا يجب ان نخوض التحدي و نمشيها درجا درجا طابقا طابقا

و قررنا ان نعمل ذالك بخطة حتى لا نحس بالتعب او الملل

فقررنا ان نقضي العشرين طابقا الأول ضحكا و مزاحا و نكاتا

و العشرين الثانية نتحدث عن مشاريعنا و احلامنا التي تحققت و التي لم تتحقق

و العشرين الثالثة نتحدث عن الصحة و الجسد

فعلا هذا الذي كان

و مضينا

فكانت العشرين الأولى اسهل كشرب الماء البارد

أما الثانية في آخرها احسسنا ببعض الوجع

أما الثالثة فكانت كلها آهات و أوجاع و ركب ترتجف و عرق يتصبب و محطات لأخذ قسط من الراحة

بعد جهد جهيد و تعب مضني

وصلنا سطح العمارة

و لم يتبقى لنا إلا فتح الباب لكن كانت الصدمة

نسيت مفتاح الغرفة في السيارة

بعد كل هذا التعب و الارهاق

تخيل هذا الوضع اخي و اختي

و قس عليه عمرك بعد الستين سنة تجد نفسك بلا