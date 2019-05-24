قلعة الحب 02 :

تجمع مائدة الافطار التلميذ الذي يمر بفترة امتحان، والاب أو الام أو الاخت أو الاخ العائدون من عناء العمل طيلة النهار .

وبقدر حاجتنا الماسة الى شربة ماء والى الطعام، نحن كذلك بحاجة كذلك الى كلمات دعم ومساندة:

ربي يعينك ياولدي على الامتحان ربي يسهلك طريقك يابنتي..ويستقبل العائد من العمل بكلمات عذبة يكون مفعولها مثل شربة ماء...وحين ننتهي من تناول وجبة الافطار نقول لمن امضت المساء واقفة في المطبخ: اممممم بنة عظيمة ..الله يسلم يديك.

مخ الهدرة: خليونا نعود لسانا على كلمات الحب والمساندة ...بدل كللام الشتايم وال