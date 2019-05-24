قلعة الحب 02

سعد606

سعد606

:: عضو منتسِب ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
60
النقاط
3
العمر
57
محل الإقامة
المقاطعة الادارية تقرت
الجنس
ذكر
قلعة الحب 02:
تجمع مائدة الافطار التلميذ الذي يمر بفترة امتحان، والاب أو الام أو الاخت أو الاخ العائدون من عناء العمل طيلة النهار.
وبقدر حاجتنا الماسة الى شربة ماء والى الطعام، نحن كذلك بحاجة كذلك الى كلمات دعم ومساندة:
ربي يعينك ياولدي على الامتحان ربي يسهلك طريقك يابنتي..ويستقبل العائد من العمل بكلمات عذبة يكون مفعولها مثل شربة ماء...وحين ننتهي من تناول وجبة الافطار نقول لمن امضت المساء واقفة في المطبخ: اممممم بنة عظيمة ..الله يسلم يديك.
مخ الهدرة: خليونا نعود لسانا على كلمات الحب والمساندة ...بدل كللام الشتايم وال
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,678
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
احسنت احسنت يا سعد
كلمات راقية و فيه اجر جزيل بارك الله فيك
قال سعد606:
واقفة في المطبخ: اممممم بنة عظيمة ..الله يسلم يديك
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هههههههههههههههه خصوصا هته تقولها حتى و لو جاتك الشوربة مالحةهههههههههههههه
 
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