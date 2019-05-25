إستمارات ووثائق الإدارية 01

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ارتأيت أن أكون أول مفتتحة لمواضيع قسم الوثائق الإدارية ..وعلى بركة الله هذه بعض من الاستمارات والوثائق الإدارية
- تصريح بالبيع
- تصريح بعدم العمل
تصريح بعدم امتلاك بطاقة التعريف الوطنية
- تصريح شرفي بالعزوبية
- تصريح شرفي بعدم امتلاك سكن اجتماعي أو عقار أو قطعة أرض الخ
- تصريح شرفي بعدم الاستفادة من برنامج عقود ما قبل التشغيل
- تصريح شرفي بعدم عمل الزوجة
أتمنى أن يلاقي الموضوع قبولا منكم ..
صح سحوركم غوالي ..
ارتأيت أن أكون أول مفتتحة لمواضيع قسم الوثائق الإدارية ..وعلى بركة الله هذه بعض من الاستمارات والوثائق الإدارية
- تصريح بالبيع
- تصريح بعدم العمل
تصريح بعدم امتلاك بطاقة التعريف الوطنية
- تصريح شرفي بالعزوبية
- تصريح شرفي بعدم امتلاك سكن اجتماعي أو عقار أو قطعة أرض الخ
- تصريح شرفي بعدم الاستفادة من برنامج عقود ما قبل التشغيل
- تصريح شرفي بعدم عمل الزوجة
أتمنى أن يلاقي الموضوع قبولا منكم ..
صح سحوركم غوالي ..
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