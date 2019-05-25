إستمارات ووثائق الإدارية 01

Sada Sama

Sada Sama

:: عضو منتسِب ::
إنضم
19 أفريل 2019
المشاركات
13
النقاط
3
محل الإقامة
ALGER
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

ارتأيت أن أكون أول مفتتحة لمواضيع قسم الوثائق الإدارية ..وعلى بركة الله هذه بعض من الاستمارات والوثائق الإدارية
- تصريح بالبيع
- تصريح بعدم العمل
تصريح بعدم امتلاك بطاقة التعريف الوطنية
- تصريح شرفي بالعزوبية
- تصريح شرفي بعدم امتلاك سكن اجتماعي أو عقار أو قطعة أرض الخ
- تصريح شرفي بعدم الاستفادة من برنامج عقود ما قبل التشغيل
- تصريح شرفي بعدم عمل الزوجة

أتمنى أن يلاقي الموضوع قبولا منكم ..
صح سحوركم غوالي ..
 

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