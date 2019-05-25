إستمارات ووثائق الإدارية 01

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



ارتأيت أن أكون أول مفتتحة لمواضيع قسم الوثائق الإدارية ..وعلى بركة الله هذه بعض من الاستمارات والوثائق الإدارية

- تصريح بالبيع

- تصريح بعدم العمل

تصريح بعدم امتلاك بطاقة التعريف الوطنية

- تصريح شرفي بالعزوبية

- تصريح شرفي بعدم امتلاك سكن اجتماعي أو عقار أو قطعة أرض الخ

- تصريح شرفي بعدم الاستفادة من برنامج عقود ما قبل التشغيل

- تصريح شرفي بعدم عمل الزوجة



أتمنى أن يلاقي الموضوع قبولا منكم ..

صح سحوركم غوالي ..