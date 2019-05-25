عرايس الهناء 2019/2020 (متجدد)💕

♡السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته♡
كيف أحوال عرايس منتدانا
نتمنى أن تكونوا بألف خير
لتفادي تشتت المواضيع في الطرح ، إرتأيت أن أفتح هذا الموضوع كي يكون شاملا ملما ، موصول بروابط فرعية أكيد
لكل وحدة عندها مختلف استفسارات ، الجهاز ، تصديرة ، أفكار للخطوبة ، أفكار رومانسية ، ماكياج ، نصائح جمالية ، نصائح من المتزوجات ، و مختلف الأفكار المتنوعة
توضع في هذا الموضوع ، اذا اليكم الخط
و ننتظر منكم التفاعل بكل تأكيد
كيف أحوال عرايس منتدانا
نتمنى أن تكونوا بألف خير
لتفادي تشتت المواضيع في الطرح ، إرتأيت أن أفتح هذا الموضوع كي يكون شاملا ملما ، موصول بروابط فرعية أكيد
لكل وحدة عندها مختلف استفسارات ، الجهاز ، تصديرة ، أفكار للخطوبة ، أفكار رومانسية ، ماكياج ، نصائح جمالية ، نصائح من المتزوجات ، و مختلف الأفكار المتنوعة
توضع في هذا الموضوع ، اذا اليكم الخط
و ننتظر منكم التفاعل بكل تأكيد