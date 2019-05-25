امتلاء صحن الطواف بالمعتمرين والزائرين في مشهد مهيب

ناصر dz
:: عضو فعّال ::
امتلأ صحن المطاف بالحرم المكي عصر (الأربعاء)، عن آخره بالمعتمرين والوزائرين وسط أجواء إيمانیة مطمئنة.
وأظهر مقطع فيديو متداول، امتلاء أروقة الصحن بالمعتمرين والزائرين، الأمر الذي أثر على حركة الطواف حول الكعبة، فيما انشغل ضيوف الرحمن بالدعاء والابتهال.
جدير بالذكر أن هذه الأيام من شهر رمضان المبارك تشهد قدوم أعداد كبيرة من زوار بيت الله الحرام؛ بهدف أداء مناسك العمرة وحضور الصلوات خاصة صلاة المغرب والعشاء ثم التراويح في المسجد الحرام.
وأظهر مقطع فيديو متداول، امتلاء أروقة الصحن بالمعتمرين والزائرين، الأمر الذي أثر على حركة الطواف حول الكعبة، فيما انشغل ضيوف الرحمن بالدعاء والابتهال.
جدير بالذكر أن هذه الأيام من شهر رمضان المبارك تشهد قدوم أعداد كبيرة من زوار بيت الله الحرام؛ بهدف أداء مناسك العمرة وحضور الصلوات خاصة صلاة المغرب والعشاء ثم التراويح في المسجد الحرام.