قلعة الحب 03:

يزيد السائق من سرعة السيارة حين يقترب من نقطة الوصول.وقد يهلك. ويقع افراد الاسرة في اللحظات الاخيرة من يوم صومهم في فخ النرفزة وتوتر الاعصاب توتر يكون سببه في الغالب صغيرا و تافها. مثل الجدال حول تغيير القناة. او تدخل فضولي في المطبخ.. كسر صحن عن طريق الخطأ...الخ. نعرف جميعنا ان الشياطين في هذا ااشهر بريئة من حماقاتنا، لهذا يجب ان نلعن الغضب المتربع في بهو نفوسنا، ونقوم باستحضار صور المحبة والالفة، ونركز على الوجه المشرق في علاقاتنا... وحين تمر سحابة غضب ندعها...نتجاوزها، ونهملها. ولا نسمح لها ابدا بأن تمطر عراكا وهياجا، يفسد فرحة افطارنا