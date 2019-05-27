العدد العاشر من سلسلة ( مخفي بين الابات)

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,503
النقاط
751
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107503



على بركة الله نكمل مع سلسلة مخفي بين الايات
واليوم مع اللغز العاشر من السلسلة
هو واحد من الغازنا الفكرية الغير مسجلة
هو سهل جدا وحله موجود بين الايات

اتمنى تحلوه من اول رد

واللغز يقول

انا
اذكى بني جنسي حياتي بالقانون تسير
كسائي فاحم وبريقه منقطع النضير
وفائي مضرب الامثال ويضلمني من يضنني للشوم نذير
علمت الانسان درسا في حياته بالهام من القدير
انا موجود بين ثنايا الايات وحتى بالتفسير
من اكون :unsure:


اتمنى الحل مع التحليل لنفيد ونستفيد
وكل الشكر والتقدير لكل من مر من هنا







اعداد. @Autumn leaves.
و @sami44
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,503
النقاط
751
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