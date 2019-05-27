العدد العاشر من سلسلة ( مخفي بين الابات)

sami44
:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
على بركة الله نكمل مع سلسلة مخفي بين الايات
واليوم مع اللغز العاشر من السلسلة
هو واحد من الغازنا الفكرية الغير مسجلة
هو سهل جدا وحله موجود بين الايات
اتمنى تحلوه من اول رد
واللغز يقول
انا
اذكى بني جنسي حياتي بالقانون تسير
كسائي فاحم وبريقه منقطع النضير
وفائي مضرب الامثال ويضلمني من يضنني للشوم نذير
علمت الانسان درسا في حياته بالهام من القدير
انا موجود بين ثنايا الايات وحتى بالتفسير
من اكون
اتمنى الحل مع التحليل لنفيد ونستفيد
وكل الشكر والتقدير لكل من مر من هنا
اعداد. @Autumn leaves.
و @sami44
و @sami44