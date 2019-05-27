العدد العاشر من سلسلة ( مخفي بين الابات)

على بركة الله نكمل مع سلسلة مخفي بين الايات

واليوم مع اللغز العاشر من السلسلة

هو واحد من الغازنا الفكرية الغير مسجلة

هو سهل جدا وحله موجود بين الايات



اتمنى تحلوه من اول رد



واللغز يقول

انا