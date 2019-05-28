ما تقدمه من خير سيعود لك طال الوقت أم قصر ⁦❤️⁩⁦❤️⁩

sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
2,941
النقاط
911
العمر
28
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
سلام عليكم حبابي في الله 😇😇
ان شاء الله راكم غاااااية 😇😇
المهم خاوتي صح فطوركم صح صيامكم و صح سهراتكم 😊😊
اليوم حابة نحكي حكاية واقعية فيها من العبرة الشيء الكثييييير 🤔🤔
خاوتي هاذي مرا من غرداية حكاتلي حكاية ، من غرداية مش من مدينتي لأنو منيش فغرداية تحديدا .....
المهم راني نسمع فاليوتيوب نتفاجأ بالمحاضر يحكي نفس الحكاية و يعاودها تما زدت تأكدت أنو كاينة منها 🤔🤔🤔
لحكاية هي حكاية شاب عيطولو باش يفوت لارمي بدا يقول ليماه منروحش تقولو ياولدي روح تتهنا منو و راح ندعيلك ربي .....
المهم هاذ الشاب راح لارمي قبلوه نهار الاول قالولهم شكون حاب يولي للبلاد ميفوتش لارمي 😱😱
أيا هو و جماعة منهم كامل رفعوا يديهم كإشارة أنو حابين يولو للبلاد
وهوما كانوا يتاستيو فيهم كسقساوهم هاذ السؤال ......
أيا قالولهم اللي حابين يولو للبلاد راهم معاقبين تجيبو الوثائق نتاعكم و تجو ......
أيا بداو يفوتو واحد واحد عند الضابط حتى لحق دور الغرداوي هذا
أيا الضابط كشاف الأوراق نتاعو سقساه قالو :
_فلان باباك
قالو _ ايه
قالو _ كان عندو حانوت في وهران
قالو _ علاه تعرفو
قالو _ ايه مي نتا مشفيتش عليك مي نشفى على خاوتك الكبار كانوا يخدمو مع باباك
قالو هاذ الشاب _ انا ككبرت بابا كان حبس تجارة في وهران بويسك كبر و معادش قادر يسافر و يخدم
سقساه الضابط _ و درك وين راهو باباك
قالو _ توفى الله يرحمو
قالو الضابط :
_ المهم رفد روحك ضرك ولي للبلاد متفوتش لارمي
الشاب مفهم فيها والو قالو_ علاه ؟؟
_ حاب نفهم السبب اللي يخليك تقدم لي اعفاء من الخدمة الوطنية
قالو الضابط :
أنا كبرت يتيم الأب و زوالي باباك كان جارنا في وهران و يما أرملة و كل يوم جمعة يطبطب فالباب يجيبلنا قفة قضيان فيها كل خير تكفينا سمانة كامل و كي يحب يروح يقضيلنا قبل حتى نهار حبس الخدمة فوهران و مبانش خبرو ، كبرت أنا وخاوتي و دوكا راني ضابط في الجيش و قدما ندير خير باش نرد واش دار معانا ميكفيش علاهاذيك مكاش لاعقوبة لا لارمي ولي لبلادك...😅😅😅😅😅
حكاية شابة بزاف علابالي😎😎😎
هاذ لحكاية حقيقة خاوتي تشجع على عمل الخير كما الانسان كيدير الشر يولي ليه الخير ثاني كي نديرو يولي ليك مهما كان بسيط و هاذ الانسان توفى و رجع خيرو لاولادو....
و لكن ديما كنديروا الخير لازم يكون خالصا لوجه الله مش باش يتخلف لينا كاش نهار ....سلام😊😊😊
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top