ما تقدمه من خير سيعود لك طال الوقت أم قصر ⁦❤️⁩⁦❤️⁩

sanaya
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سلام عليكم حبابي في الله
ان شاء الله راكم غاااااية
المهم خاوتي صح فطوركم صح صيامكم و صح سهراتكم
اليوم حابة نحكي حكاية واقعية فيها من العبرة الشيء الكثييييير
خاوتي هاذي مرا من غرداية حكاتلي حكاية ، من غرداية مش من مدينتي لأنو منيش فغرداية تحديدا .....
المهم راني نسمع فاليوتيوب نتفاجأ بالمحاضر يحكي نفس الحكاية و يعاودها تما زدت تأكدت أنو كاينة منها
لحكاية هي حكاية شاب عيطولو باش يفوت لارمي بدا يقول ليماه منروحش تقولو ياولدي روح تتهنا منو و راح ندعيلك ربي .....
المهم هاذ الشاب راح لارمي قبلوه نهار الاول قالولهم شكون حاب يولي للبلاد ميفوتش لارمي
أيا هو و جماعة منهم كامل رفعوا يديهم كإشارة أنو حابين يولو للبلاد
وهوما كانوا يتاستيو فيهم كسقساوهم هاذ السؤال ......
أيا قالولهم اللي حابين يولو للبلاد راهم معاقبين تجيبو الوثائق نتاعكم و تجو ......
أيا بداو يفوتو واحد واحد عند الضابط حتى لحق دور الغرداوي هذا
أيا الضابط كشاف الأوراق نتاعو سقساه قالو :
_فلان باباك
قالو _ ايه
قالو _ كان عندو حانوت في وهران
قالو _ علاه تعرفو
قالو _ ايه مي نتا مشفيتش عليك مي نشفى على خاوتك الكبار كانوا يخدمو مع باباك
قالو هاذ الشاب _ انا ككبرت بابا كان حبس تجارة في وهران بويسك كبر و معادش قادر يسافر و يخدم
سقساه الضابط _ و درك وين راهو باباك
قالو _ توفى الله يرحمو
قالو الضابط :
_ المهم رفد روحك ضرك ولي للبلاد متفوتش لارمي
الشاب مفهم فيها والو قالو_ علاه ؟؟
_ حاب نفهم السبب اللي يخليك تقدم لي اعفاء من الخدمة الوطنية
قالو الضابط :
أنا كبرت يتيم الأب و زوالي باباك كان جارنا في وهران و يما أرملة و كل يوم جمعة يطبطب فالباب يجيبلنا قفة قضيان فيها كل خير تكفينا سمانة كامل و كي يحب يروح يقضيلنا قبل حتى نهار حبس الخدمة فوهران و مبانش خبرو ، كبرت أنا وخاوتي و دوكا راني ضابط في الجيش و قدما ندير خير باش نرد واش دار معانا ميكفيش علاهاذيك مكاش لاعقوبة لا لارمي ولي لبلادك...
حكاية شابة بزاف علابالي
هاذ لحكاية حقيقة خاوتي تشجع على عمل الخير كما الانسان كيدير الشر يولي ليه الخير ثاني كي نديرو يولي ليك مهما كان بسيط و هاذ الانسان توفى و رجع خيرو لاولادو....
و لكن ديما كنديروا الخير لازم يكون خالصا لوجه الله مش باش يتخلف لينا كاش نهار ....سلام
ان شاء الله راكم غاااااية
المهم خاوتي صح فطوركم صح صيامكم و صح سهراتكم
اليوم حابة نحكي حكاية واقعية فيها من العبرة الشيء الكثييييير
خاوتي هاذي مرا من غرداية حكاتلي حكاية ، من غرداية مش من مدينتي لأنو منيش فغرداية تحديدا .....
المهم راني نسمع فاليوتيوب نتفاجأ بالمحاضر يحكي نفس الحكاية و يعاودها تما زدت تأكدت أنو كاينة منها
لحكاية هي حكاية شاب عيطولو باش يفوت لارمي بدا يقول ليماه منروحش تقولو ياولدي روح تتهنا منو و راح ندعيلك ربي .....
المهم هاذ الشاب راح لارمي قبلوه نهار الاول قالولهم شكون حاب يولي للبلاد ميفوتش لارمي
أيا هو و جماعة منهم كامل رفعوا يديهم كإشارة أنو حابين يولو للبلاد
وهوما كانوا يتاستيو فيهم كسقساوهم هاذ السؤال ......
أيا قالولهم اللي حابين يولو للبلاد راهم معاقبين تجيبو الوثائق نتاعكم و تجو ......
أيا بداو يفوتو واحد واحد عند الضابط حتى لحق دور الغرداوي هذا
أيا الضابط كشاف الأوراق نتاعو سقساه قالو :
_فلان باباك
قالو _ ايه
قالو _ كان عندو حانوت في وهران
قالو _ علاه تعرفو
قالو _ ايه مي نتا مشفيتش عليك مي نشفى على خاوتك الكبار كانوا يخدمو مع باباك
قالو هاذ الشاب _ انا ككبرت بابا كان حبس تجارة في وهران بويسك كبر و معادش قادر يسافر و يخدم
سقساه الضابط _ و درك وين راهو باباك
قالو _ توفى الله يرحمو
قالو الضابط :
_ المهم رفد روحك ضرك ولي للبلاد متفوتش لارمي
الشاب مفهم فيها والو قالو_ علاه ؟؟
_ حاب نفهم السبب اللي يخليك تقدم لي اعفاء من الخدمة الوطنية
قالو الضابط :
أنا كبرت يتيم الأب و زوالي باباك كان جارنا في وهران و يما أرملة و كل يوم جمعة يطبطب فالباب يجيبلنا قفة قضيان فيها كل خير تكفينا سمانة كامل و كي يحب يروح يقضيلنا قبل حتى نهار حبس الخدمة فوهران و مبانش خبرو ، كبرت أنا وخاوتي و دوكا راني ضابط في الجيش و قدما ندير خير باش نرد واش دار معانا ميكفيش علاهاذيك مكاش لاعقوبة لا لارمي ولي لبلادك...
حكاية شابة بزاف علابالي
هاذ لحكاية حقيقة خاوتي تشجع على عمل الخير كما الانسان كيدير الشر يولي ليه الخير ثاني كي نديرو يولي ليك مهما كان بسيط و هاذ الانسان توفى و رجع خيرو لاولادو....
و لكن ديما كنديروا الخير لازم يكون خالصا لوجه الله مش باش يتخلف لينا كاش نهار ....سلام