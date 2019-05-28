ما تقدمه من خير سيعود لك طال الوقت أم قصر ⁦❤️⁩⁦❤️⁩

سلام عليكم حبابي في اللهان شاء الله راكم غااااايةالمهم خاوتي صح فطوركم صح صيامكم و صح سهراتكماليوم حابة نحكي حكاية واقعية فيها من العبرة الشيء الكثيييييرخاوتي هاذي مرا من غرداية حكاتلي حكاية ، من غرداية مش من مدينتي لأنو منيش فغرداية تحديدا .....المهم راني نسمع فاليوتيوب نتفاجأ بالمحاضر يحكي نفس الحكاية و يعاودها تما زدت تأكدت أنو كاينة منهالحكاية هي حكاية شاب عيطولو باش يفوت لارمي بدا يقول ليماه منروحش تقولو ياولدي روح تتهنا منو و راح ندعيلك ربي .....المهم هاذ الشاب راح لارمي قبلوه نهار الاول قالولهم شكون حاب يولي للبلاد ميفوتش لارميأيا هو و جماعة منهم كامل رفعوا يديهم كإشارة أنو حابين يولو للبلادوهوما كانوا يتاستيو فيهم كسقساوهم هاذ السؤال ......أيا قالولهم اللي حابين يولو للبلاد راهم معاقبين تجيبو الوثائق نتاعكم و تجو ......أيا بداو يفوتو واحد واحد عند الضابط حتى لحق دور الغرداوي هذاأيا الضابط كشاف الأوراق نتاعو سقساه قالو :_فلان باباكقالو _ ايهقالو _ كان عندو حانوت في وهرانقالو _ علاه تعرفوقالو _ ايه مي نتا مشفيتش عليك مي نشفى على خاوتك الكبار كانوا يخدمو مع باباكقالو هاذ الشاب _ انا ككبرت بابا كان حبس تجارة في وهران بويسك كبر و معادش قادر يسافر و يخدمسقساه الضابط _ و درك وين راهو باباكقالو _ توفى الله يرحموقالو الضابط :_ المهم رفد روحك ضرك ولي للبلاد متفوتش لارميالشاب مفهم فيها والو قالو_ علاه ؟؟_ حاب نفهم السبب اللي يخليك تقدم لي اعفاء من الخدمة الوطنيةقالو الضابط :أنا كبرت يتيم الأب و زوالي باباك كان جارنا في وهران و يما أرملة و كل يوم جمعة يطبطب فالباب يجيبلنا قفة قضيان فيها كل خير تكفينا سمانة كامل و كي يحب يروح يقضيلنا قبل حتى نهار حبس الخدمة فوهران و مبانش خبرو ، كبرت أنا وخاوتي و دوكا راني ضابط في الجيش و قدما ندير خير باش نرد واش دار معانا ميكفيش علاهاذيك مكاش لاعقوبة لا لارمي ولي لبلادك...حكاية شابة بزاف علاباليهاذ لحكاية حقيقة خاوتي تشجع على عمل الخير كما الانسان كيدير الشر يولي ليه الخير ثاني كي نديرو يولي ليك مهما كان بسيط و هاذ الانسان توفى و رجع خيرو لاولادو....و لكن ديما كنديروا الخير لازم يكون خالصا لوجه الله مش باش يتخلف لينا كاش نهار ....سلام