السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، معكم يوسف ، مصمم جرافيك محترف.



يمكنني العمل على تصميم أي عمل تريدونه ، شعارات ، فلايرز ، بوسترات ، إعلانات ، خلفيات ، بطاقات أعمال ، بنرات ، بروشور ، منيو ، رول أب ، هويات تجارية ، تصاميم السوشال ميديا ، وكل ما يتعلق بالتصميم.



للتواصل يرجى وضع تعليق في هذا الموضوع ونوع التصميم الذي تريده وسيتم مراسلتك بالتفاصيل وإذا أردت معاينة أعمال سابقة لي فسيتم إرسالها لك وشكراً.