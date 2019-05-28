youcefxz
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 18 فيفري 2019
- المشاركات
- 21
- النقاط
- 3
- محل الإقامة
- عين تموشنت
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، معكم يوسف ، مصمم جرافيك محترف.
يمكنني العمل على تصميم أي عمل تريدونه ، شعارات ، فلايرز ، بوسترات ، إعلانات ، خلفيات ، بطاقات أعمال ، بنرات ، بروشور ، منيو ، رول أب ، هويات تجارية ، تصاميم السوشال ميديا ، وكل ما يتعلق بالتصميم.
للتواصل يرجى وضع تعليق في هذا الموضوع ونوع التصميم الذي تريده وسيتم مراسلتك بالتفاصيل وإذا أردت معاينة أعمال سابقة لي فسيتم إرسالها لك وشكراً.
يمكنني العمل على تصميم أي عمل تريدونه ، شعارات ، فلايرز ، بوسترات ، إعلانات ، خلفيات ، بطاقات أعمال ، بنرات ، بروشور ، منيو ، رول أب ، هويات تجارية ، تصاميم السوشال ميديا ، وكل ما يتعلق بالتصميم.
للتواصل يرجى وضع تعليق في هذا الموضوع ونوع التصميم الذي تريده وسيتم مراسلتك بالتفاصيل وإذا أردت معاينة أعمال سابقة لي فسيتم إرسالها لك وشكراً.