العدد الحادي عشر من سلسله ( مخفي بين الايات)

اليوم مع اللغز الحادي عشر من سلسلة

مخفي بين الايات



هو من الغازي الفكرية الغير مسجلة

هو سهل ويمكن حله من اول رد

وحله موجود بين الايات



اللغز يقول

انا معروف و لدى الانسان مألوف

موجود من الازل في الاسواق والمنازل

اصلي من مملكة الحيوان وصانعي فنان

اثير التباهي ومن دوني الانسان عاطل

بالحمايه موصوف ذكرت في القرآن

اسمي متداول وذو قيمة ان قلبته صار شتيمه