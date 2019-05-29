العدد الحادي عشر من سلسله ( مخفي بين الايات)

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
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اليوم مع اللغز الحادي عشر من سلسلة
مخفي بين الايات

هو من الغازي الفكرية الغير مسجلة
هو سهل ويمكن حله من اول رد
وحله موجود بين الايات

اللغز يقول
انا معروف و لدى الانسان مألوف
موجود من الازل في الاسواق والمنازل
اصلي من مملكة الحيوان وصانعي فنان
اثير التباهي ومن دوني الانسان عاطل
بالحمايه موصوف ذكرت في القرآن
اسمي متداول وذو قيمة ان قلبته صار شتيمه

اتمنى الحل مع التحليل
وكل التقدير لكل من مر من هنا
ولكم دعاء في ضهر الغيب

اعداد. @Autumn leaves.
و @sami44
 
آخر تعديل:
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,521
النقاط
751
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