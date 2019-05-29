قلعة الحب 04:

للأسف تفرض بعض الاسر صوم رمضان على الصغار والمرضى الذين لا يطيقون الصوم..وحتى على الحيوان، حيث يغفلون سهوا وتقصيرا الاهتمام بوجبات اطعاممهم وتحضير وجبات خاصة بهم على اعتبار ان الغالببة صيام. فنجد الصغار مثلا يبحثون عن بقايا ما بقي من السحور او وجبات الافطار. من منطلق الحب والرعاية علينا ان نقدم الرعاية الكاملة للمرضى والصغار تماما وكأننا في غير رمضان