عرض بيع بيع 500 أورو بايسيرا مقابل Baridi Mob / CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
رمزي_23
المبلغ المتاح
500.00 أورو
سعر البيع
220.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
رمزي_23

رمزي_23

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
16 جانفي 2017
المشاركات
1,177
النقاط
539
العمر
33
محل الإقامة
Annaba
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متوفر مبلغ 500 أورو بايسيرا مقابل Baridi Mob / CCP
سعر البيع 220 دج
العمولة لا توجد
الاولوية لمن ياخد كامل المبلغ
وسائل الدفع CCP/ Baridi Mob
المصدر بيع وشراء العملات

ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد مني تم اكد الحجز لكي ارسل المعلومات مع المشرفين
مدة الحجز 12 ساعة تم يلغى
الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع :
اسم المنتدى + اسم العضوية + المبلغ
اي استفسار يكون في المحادثة وليس في الموضوع

بعد استلام المبلغ التاكيد يكون في الموضوع المتعامل فيه
 

المرفقات

Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
73
النقاط
5
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم
صاحا فطوركم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : ALGERIA DZ

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكونداخل الموضوع

بيع موفق.
 
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