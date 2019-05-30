رسمتي: تبسمك في وجه أخيك صدقة

السلام عليكم جميعا أعضاء اللمة المحبين.ان شاء الله تكونوا بخير.هذه محاولة رسمتها اليوم ابتسامة طفلة أتمنى ان تبعث السرور في قلوبكم وترسم البسمة على أفواهكم وتنشر النور على وجوهكم الطيبة.ركزت على الابتسامة ( تعابير الوجه فقط) الاقلام الملونة المدرسيةوقلم رصاص.صحا فطوركم وربي يتقبل صيامكم ونلتقي في موضوع آخر ان شاء الله.الرسم إلهام لا تستطيع مقاومته اذا حضر ولا تستطيع إحضاره إن رحل. فقط تغتنم تلك الفرصة وتطلق العنان لنفسك وتطير ههه