رسمتي: تبسمك في وجه أخيك صدقة

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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السلام عليكم جميعا أعضاء اللمة المحبين.ان شاء الله تكونوا بخير.
هذه محاولة رسمتها اليوم ابتسامة طفلة أتمنى ان تبعث السرور في قلوبكم وترسم البسمة على أفواهكم وتنشر النور على وجوهكم الطيبة.
ركزت على الابتسامة ( تعابير الوجه فقط) الاقلام الملونة المدرسية (n) وقلم رصاص.
صحا فطوركم وربي يتقبل صيامكم ونلتقي في موضوع آخر ان شاء الله.

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الرسم إلهام لا تستطيع مقاومته اذا حضر ولا تستطيع إحضاره إن رحل. فقط تغتنم تلك الفرصة وتطلق العنان لنفسك وتطير ههه
 
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ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله رسمة قمة الروعة تسلم الايادي اخي والله يعجز اللسان عن التعبير
هنيئا للمنتدى لأحتوائه على عضووو مـزج بين رقي الأسلوووب في الرسم وروعــة اللوحات .
ننتظر ابداعاتك الجميلة بفارغ الصبر
اخى الفاضل اتمنى لك المزيد من التقدم موفق


 
sami44

sami44

:: مشرف ::
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منتدى الألغاز والنكت
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اسمحلي يا فريد هذه ليست محاوله
هذه رسمة فنان
بارك الله فيك وبارك لك
والله اسعدتني بما خطت اناملك اخي
لا حرمنا الله منك ومن اعمالك الطيبة الرائعة
تقديري لك اخي
 
*amani*

*amani*

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السلام عليكم
تبارك الله كلمة إبداع قليل عليها صراحة
تحفة ماشاء الله ..سلمت يداك على الرسمة والإبتسامة الجميلة
لا تحرمنا من جديدك وصح فطوركم
 
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