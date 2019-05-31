متجر - "باي زاد - payzad "- خدمات الشراء من الإنترنت - خدمات الوساطه الماليه الجزائر(خدمات متنوعة-خبرة-ثقة)

- إعلانات ممولة في الفايسبوك..

- شراء برنامج او تشترك بموقع عن طريق الانترنت

- تحويل اموال بين الدول العربية ( الاردن /مصر /تونس/مغرب ...)

جوجل بلاي

Google Play (US) Cards

Google Play (EU) Cards

بطاقات ون كارد العالمية ( دولار امريكي )

OneCard Global Cards USD



بطاقات كاش يو

CashU Prepaid Card

بطاقات امازون

Amazon (US) Gift Card

Amazon (EU) Gift Card



بطاقات التيميت جيم كارد

ULTIMATE GAME CARD

بطاقات ايتونز امريكي

iTunes ( US ) Gift Card



بطاقات ريكستي

rixty Prepaid Card

و الكثير من البطاقات ...

كيف تتعامل معنا

نحن غير مسؤولون عن مشاكل الجمركة أو البريد

---== الشروط ==---



- تعاملات فقط في المنتدى لتوثيق

-لا أقبل أي منتجات أو خدمات فيها مخالفات للشريعة الإسلامية

- معلومات الدفع ترسل في الرسائل فقط



الثقة اساس تعاملاتنا ​ - تعاملات فقط في المنتدى لتوثيق-لا أقبل أي منتجات أو خدمات فيها مخالفات للشريعة الإسلامية- معلومات الدفع ترسل في الرسائل

[آل عمران : 75]





كيف تتبع شحنتك





كل ماعليك هو نسخ ولصق رقم التتبع أو Tracking Number أو Shipment Number​ كل ماعليك هو نسخ ولصق رقم التتبع أو Tracking Number أو Shipment Number​

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- - ونحترم المواعيد ونقدرها جيدا مع عملائناسرعه في التنفيذ والتعاملسرعه تأكيد التحويل وتحويلها للعميلودك تجربنا ؟تحتار معوتجربتك هذي ماراح تكون الاخيرهأرسل رابط او صورة للخدمة مراد تنفيدهاإعطاء السعرالمناسبقيام الزبون بالدفع لنانقوم بدفع لهبالنسبة لشراء المنتوجاتبعد عملية الشراء نقوم بإعطاء معلومات الشحن والتعقبنقبل الدفع لنا عبر