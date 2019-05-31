متجر - "باي زاد - payzad "- خدمات الشراء من الإنترنت - خدمات الوساطه الماليه الجزائر(خدمات متنوعة-خبرة-ثقة)

kacimo samy
:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 12 ماي 2018
- المشاركات
- 1,713
- النقاط
- 551
- محل الإقامة
- في ارض ربي
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
نقدم خدمة وسيط
خدماتنا موجهة للأعضاء الذين لا يستطيعون الدفع عبر الأنترنيت ولا يملكون بطاقات فيزا و بايبال
باي زاد payzad
خدمات الوساطه الماليه
- اضافة الرصيد في حسابك في مواقع خدمات ( خمسات ....الخ)
- تحويل الأموال لأشخاص آخرين.
- حجز نطاق (دومين) او استضافة لموقعك او لمدونتك
- حجز فنادق ..الخ
- دفع مستحقات تعليم او اي شئ
- دفع حقوق اشهار او اعلان في المجلات العالمية..
- ارسال مبلغ الى بنك اوروبي او العكس من اوروبا الى الجزائر
- شراء كورسات..الخ
- إعلانات ممولة في الفايسبوك..
- اختر اي خدمة من موقع خمسات هنا وانا اشتريها لك...
- شراء برنامج او تشترك بموقع عن طريق الانترنت
- شحن جميع الالعاب الاونلاين باقل عموله
- تحويل اموال بين الدول العربية ( الاردن /مصر /تونس/مغرب ...)
- أقوم بشراء اي شئ من الانترنت لك بواسطة الفيزا كشراء المنتجات من مواقع:
amazon; Aliexpres; ebay; dinodirect ; tinydeal
ايضا هناك بعض المواقع تكون تملك فيها عضوية عادية وعندما تريد الترقية للعضوية الاحترافية مثلا او الذهبية
يجب عليك الدفع اما بالفيزا او الباي بال ، ساقوم لك ايضا بهذه الخدمة
توفر
بطاقات جوجل بلاي
Google Play (US) Cards
Google Play (EU) Cards
بطاقات ون كارد العالمية ( دولار امريكي )
OneCard Global Cards USD
بطاقات كاش يو
CashU Prepaid Card
بطاقات امازون
Amazon (US) Gift Card
Amazon (EU) Gift Card
بطاقات التيميت جيم كارد
ULTIMATE GAME CARD
بطاقات ايتونز امريكي
iTunes ( US ) Gift Card
بطاقات ريكستي
rixty Prepaid Card
و الكثير من البطاقات ...
نقدم خدمة وسيط
خدماتنا موجهة للأعضاء الذين لا يستطيعون الدفع عبر الأنترنيت ولا يملكون بطاقات فيزا و بايبال
باي زاد payzad
خدمات الوساطه الماليه
- اضافة الرصيد في حسابك في مواقع خدمات ( خمسات ....الخ)
- تحويل الأموال لأشخاص آخرين.
- حجز نطاق (دومين) او استضافة لموقعك او لمدونتك
- حجز فنادق ..الخ
- دفع مستحقات تعليم او اي شئ
- دفع حقوق اشهار او اعلان في المجلات العالمية..
- ارسال مبلغ الى بنك اوروبي او العكس من اوروبا الى الجزائر
- شراء كورسات..الخ
- إعلانات ممولة في الفايسبوك..
- اختر اي خدمة من موقع خمسات هنا وانا اشتريها لك...
- شراء برنامج او تشترك بموقع عن طريق الانترنت
- شحن جميع الالعاب الاونلاين باقل عموله
- تحويل اموال بين الدول العربية ( الاردن /مصر /تونس/مغرب ...)
- أقوم بشراء اي شئ من الانترنت لك بواسطة الفيزا كشراء المنتجات من مواقع:
amazon; Aliexpres; ebay; dinodirect ; tinydeal
ايضا هناك بعض المواقع تكون تملك فيها عضوية عادية وعندما تريد الترقية للعضوية الاحترافية مثلا او الذهبية
يجب عليك الدفع اما بالفيزا او الباي بال ، ساقوم لك ايضا بهذه الخدمة
توفر
بطاقات جوجل بلاي
Google Play (US) Cards
Google Play (EU) Cards
بطاقات ون كارد العالمية ( دولار امريكي )
OneCard Global Cards USD
بطاقات كاش يو
CashU Prepaid Card
بطاقات امازون
Amazon (US) Gift Card
Amazon (EU) Gift Card
بطاقات التيميت جيم كارد
ULTIMATE GAME CARD
بطاقات ايتونز امريكي
iTunes ( US ) Gift Card
بطاقات ريكستي
rixty Prepaid Card
و الكثير من البطاقات ...
- - و القائمة تطول حيث تتوفر كافة المعاملات المالية أيًا كان نوعها - -
لماذا تختار باي زاد payzad ؟
نحترم المواعيد ونقدرها جيدا مع عملائنا
سرعه في التنفيذ والتعامل
سرعه تأكيد التحويل وتحويلها للعميل
ودك تجربنا ؟
لا تحتار مع باي زاد payzad وتجربتك هذي ماراح تكون الاخيره
كيف تتعامل معنا
1- أرسل رابط او صورة للخدمة مراد تنفيدها
2- إعطاء السعرالمناسب
3- قيام الزبون بالدفع لنا (ccp)
4- نقوم بدفع له
بالنسبة لشراء المنتوجات
5-بعد عملية الشراء نقوم بإعطاء معلومات الشحن والتعقب
6-نحن غير مسؤولون عن مشاكل الجمركة أو البريد
نقبل الدفع لنا عبر
B Perfect Money, WebMoney ,PayPal, Skrill , PaYonner,neteller.PAYEER,
paysera,
قال تعالى:
{وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}
لماذا تختار باي زاد payzad ؟
نحترم المواعيد ونقدرها جيدا مع عملائنا
سرعه في التنفيذ والتعامل
سرعه تأكيد التحويل وتحويلها للعميل
ودك تجربنا ؟
لا تحتار مع باي زاد payzad وتجربتك هذي ماراح تكون الاخيره
كيف تتعامل معنا
1- أرسل رابط او صورة للخدمة مراد تنفيدها
2- إعطاء السعرالمناسب
3- قيام الزبون بالدفع لنا (ccp)
4- نقوم بدفع له
بالنسبة لشراء المنتوجات
5-بعد عملية الشراء نقوم بإعطاء معلومات الشحن والتعقب
6-نحن غير مسؤولون عن مشاكل الجمركة أو البريد
نقبل الدفع لنا عبر
B Perfect Money, WebMoney ,PayPal, Skrill , PaYonner,neteller.PAYEER,
paysera,
---== الشروط ==---
- تعاملات فقط في المنتدى لتوثيق
-لا أقبل أي منتجات أو خدمات فيها مخالفات للشريعة الإسلامية
- معلومات الدفع ترسل في الرسائل فقط
الثقة اساس تعاملاتنا
- تعاملات فقط في المنتدى لتوثيق
-لا أقبل أي منتجات أو خدمات فيها مخالفات للشريعة الإسلامية
- معلومات الدفع ترسل في الرسائل فقط
الثقة اساس تعاملاتنا
قال تعالى:
{وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}
[آل عمران : 75]
كيف تتبع شحنتك
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كيف تتبع شحنتك
ALL-IN-ONE PACKAGE TRACKING | 17TRACK