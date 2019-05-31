في 26 رمضان: النبى صلى الله علية وسلم يعود من غزوة تبوك

ناصر dz

ناصر dz

:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
2,699
النقاط
666
الجنس
ذكر
فى 26 رمضان من السنة التاسعة من الهجرة، عاد النبى محمد صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك،
والتى تخلف عن حضورها بعض الصحابة.
وميز القرآن الكريم هذه الغزوة عن غيرها، فسُميت ساعة العسرة، جاء فى سورة التوبة آية 117: «لَقَدْ تَابَ اللَهُ عَلَى النَبِىِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَذِينَ اتَبَعُوهُ فِى سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ».
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top