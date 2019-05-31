تعرف على قدرات الجمل المذهلة .. معلومات شيقة

ناصر dz
:: عضو فعّال ::
أن للجمل قدرة عجيبة على تحمل المعيشة في الصحراء،
حيث ارتفاع درجة الحرارة وقلة الماء والغذاء؟
1-فعين الجمل مزودة بصفين من الرموش الطويلة للوقاية من الحصى والرمال المتطايرة.
2-وعنده السنام الذي يخزن الدهون، حيث يقوم بحرقها خلال فترة الحرمان من الطعام، وتتحول الدهون إلى طاقة تمده باحتياجاته.
3-وخُف الجمل مخزن للماء، حيث تعمل أنسجة الخف على حفظ الماء في صورة سلاسل تلتف كالجديلة، وعند الحاجة إلى الماء يقوم الدم بامتصاص الماء من الخف.
4-والجمل له القدرة على شرب ماء البحر، حيث إن الكُلى عنده تخلصه من الأملاح الزائدة!
5-والجمل يشرب بغزارة حوالي 18 لتر ماء إذا عطش، حيث يخزن معظمها!
حيث ارتفاع درجة الحرارة وقلة الماء والغذاء؟
1-فعين الجمل مزودة بصفين من الرموش الطويلة للوقاية من الحصى والرمال المتطايرة.
2-وعنده السنام الذي يخزن الدهون، حيث يقوم بحرقها خلال فترة الحرمان من الطعام، وتتحول الدهون إلى طاقة تمده باحتياجاته.
3-وخُف الجمل مخزن للماء، حيث تعمل أنسجة الخف على حفظ الماء في صورة سلاسل تلتف كالجديلة، وعند الحاجة إلى الماء يقوم الدم بامتصاص الماء من الخف.
4-والجمل له القدرة على شرب ماء البحر، حيث إن الكُلى عنده تخلصه من الأملاح الزائدة!
5-والجمل يشرب بغزارة حوالي 18 لتر ماء إذا عطش، حيث يخزن معظمها!