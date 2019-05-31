تعرف على قدرات الجمل المذهلة .. معلومات شيقة

أن للجمل قدرة عجيبة على تحمل المعيشة في الصحراء،حيث ارتفاع درجة الحرارة وقلة الماء والغذاء؟1-فعين الجمل مزودة بصفين من الرموش الطويلة للوقاية من الحصى والرمال المتطايرة.2-وعنده السنام الذي يخزن الدهون، حيث يقوم بحرقها خلال فترة الحرمان من الطعام، وتتحول الدهون إلى طاقة تمده باحتياجاته.3-وخُف الجمل مخزن للماء، حيث تعمل أنسجة الخف على حفظ الماء في صورة سلاسل تلتف كالجديلة، وعند الحاجة إلى الماء يقوم الدم بامتصاص الماء من الخف.4-والجمل له القدرة على شرب ماء البحر، حيث إن الكُلى عنده تخلصه من الأملاح الزائدة!5-والجمل يشرب بغزارة حوالي 18 لتر ماء إذا عطش، حيث يخزن معظمها!