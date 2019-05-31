تطبيق لخبز بدون تعب لأم وليد ⁦❤️⁩

sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
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النقاط
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العمر
28
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
سلام عليكم😊😊
خبز من دون تعب لأن وليد رووووعة خفيف بزاف
في العجين درت ثلاث كيسان حليب عوض اثنين لأنو الفرينة تاعي تتشرب بزاف السوائل
أما طريقتي للمعجنات عموما هي كيتخمرو ندخلهم الفرن مصح على نار هادئة جداااااا ونعسهم و كنلقاهم تنفخو بزاااااف نقوي الفرن 180 درجة مي مالازمش تحلي الفرن باش متخسرش لخميرة هكذا الخبز تاعك يزيد يتنفخ و صح فطوركم

رابط الفيديو :
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IMG_20190530_212628~2.jpg

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