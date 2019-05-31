تطبيق لخبز بدون تعب لأم وليد ⁦❤️⁩

سلام عليكمخبز من دون تعب لأن وليد رووووعة خفيف بزاففي العجين درت ثلاث كيسان حليب عوض اثنين لأنو الفرينة تاعي تتشرب بزاف السوائلأما طريقتي للمعجنات عموما هي كيتخمرو ندخلهم الفرن مصح على نار هادئة جداااااا ونعسهم و كنلقاهم تنفخو بزاااااف نقوي الفرن 180 درجة مي مالازمش تحلي الفرن باش متخسرش لخميرة هكذا الخبز تاعك يزيد يتنفخ و صح فطوركمرابط الفيديو :