... تبا لاحلامي

osama305

osama305

:: عضو متألق ::
إنضم
31 أكتوبر 2008
المشاركات
3,604
النقاط
171
محل الإقامة
المسيلة
....تبا لاحلامي
فقد كانت بعيدة
مشرقة مثل نور الشمس
لايمكن الوصول الليها
او لمسها
او حتى الاقتراب منها
مسكينة تلك الاحلام البعيدة
اكتفي بنورها المشرق
لعله يحمل بين فوتوناته تلك الطاقة
التي تجعل ايامي اكثر نشاطا
وتجعل كل فصول اعوامي ربيعا تلو الربيع
طيب الله اوقاتكم
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top