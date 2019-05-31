....تبا لاحلامي

فقد كانت بعيدة

مشرقة مثل نور الشمس

لايمكن الوصول الليها

او لمسها

او حتى الاقتراب منها

مسكينة تلك الاحلام البعيدة

اكتفي بنورها المشرق

لعله يحمل بين فوتوناته تلك الطاقة

التي تجعل ايامي اكثر نشاطا

وتجعل كل فصول اعوامي ربيعا تلو الربيع

طيب الله اوقاتكم