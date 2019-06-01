العدد الثاني عشر نن سلسله( مخفي بين الايات)

sami44
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اليوم مع اللغز الثاني عشر من سلسلة
مخفي بين الايات
هو من الغازي الفكرية الغير مسجلة
هو سهل ويمكن حله من اول رد
وحله موجود بين الايات
اللغز يقول
انا
اسمي مع الحلف مقرون في القرآن ،
مسير أسير في طريقي دون خيار ،
معروف منذ الأزل مررت بكل الأزمان ،
أمين وعلى خطاي تسير الأقدار ،
انا رفيق اول من خطّ وخاط بإذن القهار
مخلص وعرفت بقدرتي على الكتمان ،
يصفني البعض بأنني حاد وسيف بتار ..
هل عرفتم من أنا
اتمنى الحل مع التحليل
وكل التقدير لكل من مر من هنا
ولكم دعاء في ضهر الغيب
اعداد. @Autumn leaves.
و @sami44