...وجاء العيد

لم تكن الفرحة حاضرة

فهموم المسلمين كثيرة

كثيرة هذه المرة

جراح تنزف في اليمن السعيد

وطرابلس البيضاء محاصرة

و دمشق الفيحاء لازال بغطيها غبار المعارك

...... مرحلة بحث في السودان

عن المستقبل

وعن حكم مدني يرعى الناس بالعدل

.... اما الجزائر الحبيبة في مخاض صعب

تسعى ان تتحرر من قبضة الشيطان

شيطان فرنسا و اتباعها

ربما ما عجزت عنه ثورة نوفمبر قد يتحقق هذه الايام

تلك امتى الجريحة

وذلك يوم العيد الذي انتظره

فكيف السبيل للفرحة وسط هذا الاسى

....... طيب الله اوقاتكم