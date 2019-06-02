شخصيتك في اخر رقم من هاتفك

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,571
النقاط
751
السلام عليكم ورحمة الله
كل واحد فيكم عندو ☎ تلفون وكل تلفون فيه بيس ولا كارت سيم

107756

والي دخل للموضوع وما دارش رد معناه ماعندوش تلفون وهذي
انكروايابل

المهم الي يدخل يلخلينا اخر رقم من رقم الهاتف تاعو باش نعرفو
الشخصية الي خبيه وراه
واي عندو 3 او 4 ليبيس يديرلهم القرعة
بلا تريشاج

107757

مع العلم انو رقمي ينتهي برقم 2
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top