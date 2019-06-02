شخصيتك في اخر رقم من هاتفك

sami44
:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
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السلام عليكم ورحمة الله
كل واحد فيكم عندو تلفون وكل تلفون فيه بيس ولا كارت سيم
والي دخل للموضوع وما دارش رد معناه ماعندوش تلفون وهذي
انكروايابل
المهم الي يدخل يلخلينا اخر رقم من رقم الهاتف تاعو باش نعرفو
الشخصية الي خبيه وراه
واي عندو 3 او 4 ليبيس يديرلهم القرعة
بلا تريشاج
مع العلم انو رقمي ينتهي برقم 2
كل واحد فيكم عندو تلفون وكل تلفون فيه بيس ولا كارت سيم
والي دخل للموضوع وما دارش رد معناه ماعندوش تلفون وهذي
انكروايابل
المهم الي يدخل يلخلينا اخر رقم من رقم الهاتف تاعو باش نعرفو
الشخصية الي خبيه وراه
واي عندو 3 او 4 ليبيس يديرلهم القرعة
بلا تريشاج
مع العلم انو رقمي ينتهي برقم 2