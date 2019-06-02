قلعة الحب06

سعد606

سعد606

:: عضو منتسِب ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
67
النقاط
5
العمر
57
محل الإقامة
المقاطعة الادارية تقرت
الجنس
ذكر
قلعة الحب06:
نود تسحر...نود..يا الله نود...
نكرر نفس العبارة عشرات المرات..
هي حرب وصراع يومي مع حالة النعاس التي تسيطر على افراد الاسرة كل ليلة...وهنا يجب ان نتعلم ان بعض الافراد هم في حاجة الى تكرار نفس النداء، وربما الصراخ في وجوههم لكي يستجيبوا لنداء الحب العائلي و الى الغذاء العاطفي... فتحت سيطرة النوم والغفلة قد نكون وسط نعيم الحب الاسري، وفي ذات الوقت عطشى وجياع.
مخ الهدرة: عقيدتي هي: تاكل بالسيف..و تحب بالسيف..المهم تشبع كرشك..ويريح قلبك.
 
Abodi84

Abodi84

:: عضو مُتميز ::
إنضم
8 أفريل 2016
المشاركات
1,153
النقاط
571
الجنس
ذكر
الفطرة تقوم ببناء الحاجه على الظاهر فهذه من خشيتهم عليك اما في داخلك لا يستطيع قراءته الا القليل
 
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