قلعة الحب06:

نود تسحر...نود..يا الله نود ...

نكرر نفس العبارة عشرات المرات..

هي حرب وصراع يومي مع حالة النعاس التي تسيطر على افراد الاسرة كل ليلة...وهنا يجب ان نتعلم ان بعض الافراد هم في حاجة الى تكرار نفس النداء، وربما الصراخ في وجوههم لكي يستجيبوا لنداء الحب العائلي و الى الغذاء العاطفي... فتحت سيطرة النوم والغفلة قد نكون وسط نعيم الحب الاسري، وفي ذات الوقت عطشى وجياع.

مخ الهدرة: عقيدتي هي: تاكل بالسيف..و تحب بالسيف..المهم تشبع كرشك..ويريح قلبك .