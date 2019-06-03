تهنئــــــة عيـــــــد الفطــــــــر (منتدى اللمة الجزائرية)

Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
84
النقاط
5
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيــام
وصـــــالح الأعمال ..
يسر منتدى اللمة الجزائـــرية
أن يهنئكم بقدوم أيام عيد الفطر المبارك ، جعلهــا الله أيام عـــز للإسلام والمسلمين

لا تنسوا أن لكم أبناء آخرين، وإخوة آخرين، وعائلة أخرى.. يربطون بكم بأواصر هذا الدين فلا تنسوا في غمرة فرحتكم بهذا العيد أن تمدوا أيديكم لهم بالدعاء والصدقة والمعونة.

والله يتولاكم ويحفظكم ويرعاكم ،،​
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,597
النقاط
751
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
107851

تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال والطاعات اعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات
 
زخة مطر

زخة مطر

:: عضو منتسِب ::
إنضم
11 أكتوبر 2018
المشاركات
39
النقاط
503
محل الإقامة
Constantine
الجنس
أنثى
عيدكم مبارك كل عام وانتم بألف خير
 
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