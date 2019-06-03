تهنئــــــة عيـــــــد الفطــــــــر (منتدى اللمة الجزائرية)

تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيــام

وصـــــالح الأعمال ..

يسر منتدى اللمة الجزائـــرية

أن يهنئكم بقدوم أيام عيد الفطر المبارك ، جعلهــا الله أيام عـــز للإسلام والمسلمين



لا تنسوا أن لكم أبناء آخرين، وإخوة آخرين، وعائلة أخرى.. يربطون بكم بأواصر هذا الدين فلا تنسوا في غمرة فرحتكم بهذا العيد أن تمدوا أيديكم لهم بالدعاء والصدقة والمعونة.



والله يتولاكم ويحفظكم ويرعاكم ،،​