على أن بعض أفعالنا تأتي من حماقة



يا عاشق أنت يختبأ

انت هنا...أنا هناك

أنت بين الامواج تهرب و انا السواري في عز الريح

تقتحم

لم أكن كيف الغريق

لم أكن كيف الشراع

لم أكن سلاسل العذاب

لم أكن إلا نصف الحماقة في أعين الفارحين

نصف الذنوب في أعين المعتزلين

نصف الحقيقة

نصف الحياة

نصف البقاء في أعين الرافضين

ترامى لنا ضيق الافق

أعين الباقين

و ترامى لنا طيف

نصف

طيف

ألا قل

ذرة بقاء

ثم نحن ماذا نفعل

نصر على الحماقة

ليتها تأتي

و نخبر نصفا

انا النصف فينا لم يكن مع النصف يتفق

كنا إثنين

لا شيء يكتفي بنا

و نحن إثنين

نحن و نحن

و النحن لا تشبه نحن

ليت فينا بقاء

ثم ليت فينا بقاء