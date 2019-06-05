السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





صباحُ العيد؛



أطفالٌ يرسلون الأناقة ويديرون أعينهم يترصدون ملابس أجمل مما يرتدون،

أم توزع الحلوى وقطع الابتسامة،

والد يتفقد جيبه،

صباحُ العيد؛

أضم طفلا عله يعيد إليّ عيدي،

أقرأ في عينيه شغفا كان بي، ابتسامات ولهو ولعب وثوب جديد، والدنيا تتراقص في زهو،

فمالي هذا الثوب لم يُرِقْ ابتساماتي،

ما الذي تغير؟

أنصافُ الأعياد ليست غاياتي،

أريد عيدا تتجدد فيه الرؤى،

عين اليقين تهديني الرضى،

عيدا يلبسني ثوب التقى،

عيدا يشعرني بآلام المحزونين،

عيدا يعيد إليّ عيدي الذي لم تكن تأسرني فيه الخطى،

يا عيدُ؛

يا عيدُ!

حزانى القلوب يسترجعون مواجعهم جزافا يلقونها ما العيد؟ وقد توارى بعض أحبائهم!؟

وشخص باغت السؤال العيد ليس تجددا وإنما عود وتكرر وأنا متجدد...

في العمق شيئ غريب، وعلى السطح يزلقني ما تحمله الأغوار، أخشى الإبحار،

أخشى الأعماق، أخشى تعدد المسالك وضياعي وفراغي..

مكدس الأنات

عيد سعيد

وغوغاء الأطفال العيد، العيد، العيد







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كل عام وأنتم إلى الله أقرب