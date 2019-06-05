تطبيق الأربعون النووية (بحلة جديدة)

أبو حسان

أبو حسان

:: عضو منتسِب ::
إنضم
6 مارس 2014
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ضمن مخطط الشهاب للكتب الرقمية
ونظرًا لضعف المحتوى العربي و الإسلامي عبر منصات الأندرويد
تم إصدار تطبيق " الأربعون النووية" بحلة جديدة ، وبحجم (12.6 م.ب) .
حيث تم اختيار أفضل وأجمل أنواع الخطوط العربية لإعطاء نظرة مريحة للقارء
مع ضبط شكل الأحاديث و استعمال الخط العثماني لرسم الآيات القرآنية ، كما تم اعتماد اللون الأحمر للآيات و الأزرق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم و الأخضر لأثر الصحابة رضي الله عنهم .

رابط تحميل التطبيق

107879
 
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