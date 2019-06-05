ضمن مخطط الشهاب للكتب الرقمية

ونظرًا لضعف المحتوى العربي و الإسلامي عبر منصات الأندرويد

تم إصدار تطبيق " الأربعون النووية" بحلة جديدة ، وبحجم (12.6 م.ب) .

حيث تم اختيار أفضل وأجمل أنواع الخطوط العربية لإعطاء نظرة مريحة للقارء

مع ضبط شكل الأحاديث و استعمال الخط العثماني لرسم الآيات القرآنية ، كما تم اعتماد اللون الأحمر للآيات و الأزرق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم و الأخضر لأثر الصحابة رضي الله عنهم .

رابط تحميل التطبيق