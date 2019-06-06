عدت لأخذ بعضا مما تركته خلفي هنا ،

ولكن اكتشفت أن،، هنا ، ،،

قد أخذ مني ما ظننته معي ،

يا خيبة الأمل

،

فقد قيل بأن لي من اسمي نصيب،

وما زلت مذ أن كنت هنا ،

أبحث عن هذا ، النصيب،

ومازال ،، النصيب ، تائها عن اسمي ،

ومازال هناك ، شذوذ ،، عن القاعدة !

والآن ،،

في شهادة الميلاد ،

نصيبي له الحق في إعادة صياغة اسمي ،،

حتى أكون في المسار ، الذي قيل بأنه صحيح ،

،،،

ربما بعدت عن المنطق ،

حتى هنا أيضا تتشتت قناعاتي ،

وتتشوه ملامح البصيرة بداخلي ،،

تعبت من نفسي المتقولبة في كلمة ،

مبدأ