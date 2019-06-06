Autumn leaves
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 19 جوان 2011
- المشاركات
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- النقاط
- 51
- محل الإقامة
- yemen
- الجنس
- أنثى
عدت لأخذ بعضا مما تركته خلفي هنا ،
ولكن اكتشفت أن،، هنا ، ،،
قد أخذ مني ما ظننته معي ،
يا خيبة الأمل ،
فقد قيل بأن لي من اسمي نصيب،
وما زلت مذ أن كنت هنا ،
أبحث عن هذا ، النصيب،
ومازال ،، النصيب ، تائها عن اسمي ،
ومازال هناك ، شذوذ ،، عن القاعدة !
والآن ،،
في شهادة الميلاد ،
نصيبي له الحق في إعادة صياغة اسمي ،،
حتى أكون في المسار ، الذي قيل بأنه صحيح ،
،،،
ربما بعدت عن المنطق ،
حتى هنا أيضا تتشتت قناعاتي ،
وتتشوه ملامح البصيرة بداخلي ،،
تعبت من نفسي المتقولبة في كلمة ، مبدأ ،،
حقا ،،
أصبح الالتزام بالمبادئ ،، شذوذ ،، آخر عن القاعدة!
وما زلت أبحث عن ماهية القواعد ،
عن معايير ،، التقبل !
..
لا أعرف ماذا أقول ،،
هلاوس ،، ترهات ، اختلال ..
وربما أشياء أخرى تدرج تحت مسمى
اللا تعليق !
..
ولكن اكتشفت أن،، هنا ، ،،
قد أخذ مني ما ظننته معي ،
يا خيبة الأمل ،
فقد قيل بأن لي من اسمي نصيب،
وما زلت مذ أن كنت هنا ،
أبحث عن هذا ، النصيب،
ومازال ،، النصيب ، تائها عن اسمي ،
ومازال هناك ، شذوذ ،، عن القاعدة !
والآن ،،
في شهادة الميلاد ،
نصيبي له الحق في إعادة صياغة اسمي ،،
حتى أكون في المسار ، الذي قيل بأنه صحيح ،
،،،
ربما بعدت عن المنطق ،
حتى هنا أيضا تتشتت قناعاتي ،
وتتشوه ملامح البصيرة بداخلي ،،
تعبت من نفسي المتقولبة في كلمة ، مبدأ ،،
حقا ،،
أصبح الالتزام بالمبادئ ،، شذوذ ،، آخر عن القاعدة!
وما زلت أبحث عن ماهية القواعد ،
عن معايير ،، التقبل !
..
لا أعرف ماذا أقول ،،
هلاوس ،، ترهات ، اختلال ..
وربما أشياء أخرى تدرج تحت مسمى
اللا تعليق !
..