شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين "متن ابن عاشر"

متن ابن عاشر المسمى هو كتاب للإمام عبد الواحد بن عاشر المالكي الأشعري الصوفي عبارة عن منظومة في أصول الدين على مذهب الإمام مالك ضمّت 317 بيتاً من بحر الرجز في العقيدة والفقه والسلوك، وهي منظومة ذاع صيتها وتلقتها الأمة الإسلامية بالقبول حتى اعتبرت درَّة من دُرر الفقه المالكي

كتاب « شرح منظومة ابن عاشر في الفقه المالكي »، لصاحبه: « أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي »، هو شرح مختصر جديد لمنظومة العلامة الفقيه المتفنن أبي محمد عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأنصاري الاندلسي الفاسي (ت1040هـ)، المسماة بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين والمعروفة بـ

»: متن ابن عاشر« .

يتلخص ما قام به المؤلف لإعداد هذا الكتاب في:

1 – وضع عناوين لكل موضوع من

أبيات المنظومة.

2 – رجوعه في كثير من الأحيان إلى شروحات المتن الكثيرة.

3 – الإستعانة بالمصادر المعتمد

ة لترجيح ما وقع فيه الخلاف.



4 – ترجم لصاحب النظم .

تحميلPdf

لسماع المتن من يوتيوب اداء فرقة الكوثر الجزائرية

