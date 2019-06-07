امرأة بريطانيا تخنق بجعة حتى الموت.. والشرطة تبحث عنها

شاهد بعض سكان تشيستر لي ستريت المرأة المجهولة أثناء قيامها بخنق البجعة بينما كان شخصًا يلتقط لها فيديو عن كثب لكنهم لم يستطيعوا إمساكها لفرارها سريعًا بعد أن ألقت بجثة البجعة على طريق السيارات.وكشف الفيديو الذي تداوله العديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي اقتراب المرأة من البجعة ومحاولة ركلها حتى تهدأ إلى أن تمكنت من الإمساك برقبته وخنقها.وتلقت الشرطة بلاغًا من بعض المارة يفيد بوجود بجعة ميتة وسط الطريق، وعلى الفور تحرك عدد من أفراد الشرطة لمعرفة ما حدث، وكشف لهم السكان ما فعلته المرأة.وبموجب القانون البريطاني، فأن من يقتل حيوانًا أو يتسبب في إصابته فأنه معرض للسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر أو غرامة غير محددة.ووفقًا لصحيفة "thesun"، قال المفتش تريفور وكر، إن البجعة عندما عثر عليها كانت ميتة ومصابة في أنسجة الرقبة وهذا ما يؤكد تعرضها للاختناق حتى الموت.