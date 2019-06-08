الهند بلد العادات و العجائب

في الهند ، كل شىء غريب عن غيره من الحضارات ‏ واللغات والأديان ، بل وحتى العادات والتقاليد ، والتي تختلف من مدينة لأخرى أو قرية ‏لأخرى - حسب اللغة والدين - فإن كنت غنيا ، فأنت (براهمان) ، وإن كنت جنديا أو مقاتلا ‏، فأنت (راج بوت) ، وإن كنت من ملاك الأراضي ، فانت (فيساياس) ، أما إن كنت (سدرا) ، فيجب ‏عليك أن تخدم الجميع ، وتوفر سبل الراحة. ‏









ويتميز المجتمع الهندي عن غيره من المجتمعات ، بتعدد العقائد والأديان واللغات ‏

، ‏كما أنها تنفرد بنظام طبقي ، تكثر بداخله العادات والتقاليد التى لاحصر لها ، حيث ‏تنبثق عنه العديد من الطوئف ، والطبقات التابعة لنظامه الطبقي التى تحتويه ، والذي ‏‏يضم أربعة أنواع ، ينضوي تحتها الشعب الهندي بكافة فئاته. ‏

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ويقسم الشعب الهندى إلى أربعة طبقات رئيسيه : براهمان ، وراج بوت ، وفيساياس ، وسدرا ، ‏حيث تجد أن كل طبقة لا تخلو من الغرائب في تصرفاتها وعاداتها والأعراف المتبعه ، لاسيما في الجانب الاجتماعي منها ، والعقوبات المفروضه لكل من يتعدى أو يخالف تقاليد هذه ‏ الطبقات. ‏

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وقد قال أستاذ الاجتماع بمعهد الدراسات الاجتماعية ، الدكتور/ إش ناريان روي ، في حديث ‏ لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ، حول العادات والتقاليد وغرائبها في المجتمع ‏‏الهندي : " إن التصنيف المتعارف عليه ، والأكثر قدما فى الهند ، يصنف الشعب الهندي إلى ‏ أربعة أقسام طبقيه رئيسية : أولها وأهمها : طبقة (البراهمان) ، وهي أعلى الطبقات ‏الهندية ونخبة المجتمع الهندي ، من حيث : الدين والتعليم والمال ، ‏ وهناك طبقة (راج بوت) ، وهي للعسكر ، ثم تأتي طبقة (فيساياس) ، وهي طبقة ‏ملاك الأراضي أو التجار ، والأعمال التى يؤديها أصحاب هذه الطبقة تتمثل في : الزراعة ، و التجارة ، ورعي ‏البقر ، أما آخر الطبقات الهندية فتسمى بطبقة (سدرا) ، فهولاء يؤدون كل الحرف ‏والأعمال اليدوية الصغيرة. ‏

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وتتفرع عن هذه الطبقات الأربع عدة طبقات أخرى ، يصعب حصرها ؛ لأن التقسيم ‏يتفاوت ، وفقا لموقع ووجود الطبقة التابعة في المقاطعة ؛ إذ أن وجود طبقة بمقاطعة ، لا يحتم وجود مثيلتها بمقاطعة أخرى ".











العادات والتقاليد الهنديه اللي نشوفها بالافلام ومانعرف معناها





يــــــــــــــــلا نبــــــــــــــــــــــــدي













اولا : مسكت الإذن ..



تمسك اذانك في حالات اجتماعيه عده , لكن خصوصا عند الاعتذار كإعتراف جسدي لشيء خطأ و تبين انك ندمان .







ثانيا : لمس القدمين ..



لمس القدمين تبين الإحترام وخصوصا للكبار

بس في سؤال : ليش هذا يعتبر احترام !!

لان علم التوحيد الهندوسي والثقافه الهنديه يعتبرون الرجلين انجس مكان في الجسم واذا لمست رجلين واحد اعتبر نفسك تقدم له احترامك .







ثالثا : التحيه ..



تلاحظون غالبا في الافلام انه اذا تقابل شخصين لاول مره راح يضغط بكفيه على بعض ويقول نمستي , طبعا اهو يقدر يصافحك بيده بس اذا سوى هالحركه يبين الاحترام اكثر .











رابعا : الحسد ..



اذا لوّح احد بيدينه حول راس شخص ثم ضم يدينه هو الى راسه هذا في اعتقاد الهنود انه يبعد عيون الحساد , والشخص اللي لوّح بيدينه يجسد رضاه بأخذ الحسد عن الشخص الثاني , وهي طريقه لاظهار الاعجاب بشكل الشخص ( يعني ان جمال هذا الشخص ممكن يشد عيون الحساد له ) .







خامسا : الزٌنجٌفر ..



هذا صبغ الاحمر يسمى الفيرميليون هذا اللي نشوف الحريم دايما يحطونه على فرق الشعر وله معنى واحد هو ان هاذي المرأه متزوجه وزوجها حي , لاكن اذا صارت ارمله تتوقف عن فعل هذا , ويقولون ان هذا الطقس بدى من يوم ما بدأء اختطاف الزوجات في العروس فكان الرجال يدافع عن زوجته واذا ذبح الخاطف يدهن فرقت زوجته بدم المذبوح حتى المراه كانت تدافع عن عفافها .







سادسا : لإبعاد عين الحسود ..



اذا كان الشخص اللي جدامك حلو هذا غالبا راح يلفت انتباه الحساد وبإعتقاد الهنود انه اذا حطيت نقطه سوده في وجهه هذا يساعد بإبعاد عيون الحساد .. حتى تشوفونهم مرات تشيل شي من عينها وتحطه بوجه الحلو اللي جدامها طبعا اهي شنو قاعده تسوي!! قاعده تاخذلها نقطه سوده من كحلها وتحطها على وجهه عن الحسد .







سابعا : الصحن والشمعه ..



هاالطقس يسوى في حالتين: في الترحيب بالضيف والصلاة وإما يكون بشمعه او صحن فيه شمعه وزبده صافيه!!

ويحرّك بشكل دائري حول وجه المعبود وهذا الطقس يسمى آرتي.

(شوفوا الهبال) الشخص يدور بالصينيه حول وجه المعبود يعرض له محتويات الصينيه وغالبا يكون فيها حلوى وبعد مايدور فيها حول وجه المعبود يرجعها للمصلين على اساس انها طعام مقدّس يسمى براساد .







ثامنا : رفع الاصبع الصغير ..



عند رفع الاصبع الصغير وتحريكه هذا معناته انه راح للحمام ( وانتوا بكرامه )







تاسعا : رفع الاصبع الكبير ..



إذا سويت بإيدك بوكس (مثل مانقول) وطلعت صبعك الكبير ولوحت فيه يمين ويسار هني معناته انك قاعد تقول عيب عليك .







تاسعا : الحمل ..



اذا حملت الزوجه بالشهرالسابع لازم يسوون احتفال لهاا والكل يقدم لها الهدايا .







عاشرا : يوم الاخوه ..



في يوم يسمونه يوم الاخوه البنت تحط لاخوها خيط وتربطه حول معصمه

و هي نفس الشي .







الحادي عشر : الحلف ..



إذا بـ يحلفون بأحد لازم يحطون اليد على راس هالشخص دليل الصدق .







الثاني عشر : القسم ..



و بعد فيه حركه للقسم لما يقسمون يحطون ايدهم على رقبتهم دليل القسم الصادق .







الثالث عشر : الصيام ..



في يوم بنص شهر معين ماتصومه الا المتزوجه ويكون عشان زوجها

المهم تصوم يوم كامل الين مايطلع القمر وبعد ما يطلع تحط المنخل مواجه للقمر وبعدين تحركه الين مايصير بوجه زوجهاا

وبعدين تفطر

وطبعا زوجها يكون اول من يشربها الماي بيده ويوكلها اول لقمه .

هههههههههههههه عجيب صح